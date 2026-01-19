 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Китай отправил беспилотник-шпион в воздушное пространство Тайваня

Китайский разведывательный беспилотник замечен в воздушном пространстве Тайваня
Фото: Kevin Frayer / Getty Images
Фото: Kevin Frayer / Getty Images

Китайский разведывательный беспилотник пролетел в воздушном пространстве над островом Пратас рано утром 17 января, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на министерство обороны Тайваня.

Где еще в 2026 году могут усилиться межгосударственные конфликты
Политика

Министерство заявило, что дрон пролетел вне зоны действия средств ПВО и покинул воздушное пространство после того, как по международным радиочастотам были переданы предупреждения.

Пратас (кит. трад. 東沙群島, буквально «восточная отмель») — архипелаг в Южно-Китайском море, состоящий из трех маленьких островков-рифов. Находится в 300 км к юго-востоку от Гонконга, в 450 км к юго-западу от острова Тайвань и в 600 км к северо-востоку от острова Хайнань. Фактически под контролем Тайваня. На острова претендует Китайская Народная Республика.

Китай анонсировал проведение военных учений вокруг Тайваня
Политика
Женщина работает в лапшичной возле телевизионного экрана, на котором транслируется новостной репортаж о китайских военных учениях &laquo;Миссия справедливости 2025&raquo; вокруг Тайваня, Тайбэй

Ранее Китай провел масштабные военные учения «Справедливая миссия-2025» вокруг Тайваня. В учениях были задействованы подразделения сухопутных войск, военно-морских сил, военно-воздушных сил и ракетных войск.

Власти Тайваня осудили учения Китая близ острова, заявив, что они подрывают безопасность в регионе.

Авторы
Теги
Елена Наумова
Китай Тайвань беспилотники разведка
