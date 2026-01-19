 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Патриарх Кирилл на Крещение освятил воду в Богоявленском соборе в Москве

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил воду в Богоявленском кафедральном соборе столицы в Елохове в праздник Крещения Господня, сообщает «РИА Новости».

Патриарх Кирилл назвал Путина православным вождем
Политика
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Божественная литургия с участием предстоятеля Русской православной церкви состоялось 19 января. По традиции, освященная в этот день вода считается особой святыней (агиасмой).

Песков сообщил, что Путин традиционно окунулся в крещенскую купель
Политика

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России

Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии

Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности

Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом

Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки

Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Крещение патриарх Кирилл Россия
Материалы по теме
Патриарх Кирилл назвал Путина православным вождем
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 90,54 (-1,28) Инвестиции, 16 янв, 18:04 Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 77,83 (-0,7) Инвестиции, 16 янв, 18:04
Путин провел первое совещание с постоянными членами Совбеза Общество, 14:46
В московском метро начали тестировать первый беспилотный поезд Город, 14:44
Два нидерландских офицера покидают Гренландию Политика, 14:43
Гонконгский миллиардер вложил четверть своего состояния в золото Инвестиции, 14:42
Лидер КХЛ вырвал победу у «Амура» в концовке Спорт, 14:42
Главный трансплантолог сообщил о росте числа пересадок почек и печени Общество, 14:40
Цена мемкоина Дональда Трампа за год обвалилась более чем на 90% Крипто, 14:39
Как руководителю найти опору?
Узнайте на событии от РБК
Принять участие
Адвокат Лурье получила ключи от квартиры Ларисы Долиной. Видео Общество, 14:39
«Пони»: каким получился сериал про американских шпионок в СССР Life, 14:37
Адвокат Долиной назвала большой победой передачу ключей от квартиры Лурье Общество, 14:26
Приставы передали Лурье ключи от квартиры Долиной. Как развивалось дело Экономика, 14:25
В Иране протестующие взломали спутник телевещания Общество, 14:24
Лукашенко призвал Украину «не гробить» людей ради территорий Политика, 14:23
Британский лейборист лишился поста из-за поддержки выборов в России Политика, 14:20