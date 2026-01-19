Патриарх Кирилл на Крещение освятил воду в Богоявленском соборе в Москве

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил воду в Богоявленском кафедральном соборе столицы в Елохове в праздник Крещения Господня, сообщает «РИА Новости».

Божественная литургия с участием предстоятеля Русской православной церкви состоялось 19 января. По традиции, освященная в этот день вода считается особой святыней (агиасмой).