«Аэрофлот» выплатил сотрудникам около ₽1 млрд за сверхурочную работу

«Аэрофлот» выплатил более 964 млн руб. свыше чем 8 тыс. сотрудников после выявленных нарушений режима труда и неполной оплаты сверхурочной работы летных и кабинных экипажей

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Компания «Аэрофлот» выплатила свыше 964 млн руб. более чем 8 тыс. работников из-за нарушений норм режима труда и отдыха и неполной оплаты сверхурочной работы членов летных и кабинных экипажей. Об этом сообщила Генеральная прокуратура России.

«В целях восстановления их прав транспортной прокуратурой принят комплекс мер прокурорского реагирования, по результатам которых авиакомпанией произведены выплаты более чем 8 тыс. работников на сумму свыше 964 млн руб.», — говорится в заявлении ведомства.

В октябре 2024 года представители транспортной прокуратуры встретились с сотрудниками «Аэрофлота». Стороны обсудили вопросы соблюдения режима труда и отдыха пилотов, а также защиту экипажа от авиадебоширов.

Как рассказал президент Шереметьевского профсоюза летного состава (ШПЛС) Игорь Дельдюжов, который принимал участие во встрече, речь шла о продлении коллективного договора с «Аэрофлотом» до конца 2025 года в новой редакции и «многочисленных нарушениях норм рабочего времени и отдыха экипажей». По его словам, в первом случае ухудшаются права и социальные гарантии сотрудников, во втором — графики работы меняются менее чем за пять дней из-за внедренной системы «многобазовости».