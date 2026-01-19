 Перейти к основному контенту
0

«Аэрофлот» выплатил сотрудникам около ₽1 млрд за сверхурочную работу

«Аэрофлот» выплатил более 964 млн руб. свыше чем 8 тыс. сотрудников после выявленных нарушений режима труда и неполной оплаты сверхурочной работы летных и кабинных экипажей
«Аэрофлот»
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Компания «Аэрофлот» выплатила свыше 964 млн руб. более чем 8 тыс. работников из-за нарушений норм режима труда и отдыха и неполной оплаты сверхурочной работы членов летных и кабинных экипажей. Об этом сообщила Генеральная прокуратура России.

«В целях восстановления их прав транспортной прокуратурой принят комплекс мер прокурорского реагирования, по результатам которых авиакомпанией произведены выплаты более чем 8 тыс. работников на сумму свыше 964 млн руб.», — говорится в заявлении ведомства.

Илья Трапезников
Аэрофлот Генпрокуратура Россия авиасообщение
ПАО "АЭРОФЛОТ"
