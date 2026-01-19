Канадскую теннисистку увезли с корта Australian Open на коляске
Канадская теннисистка Марина Стакушич была вынуждена сняться с матча первого круга Australian Open и покинула корт на инвалидной коляске из-за внезапных судорог, сообщает «Би-би-си».
В матче против австралийки Присциллы Хон при счете 6:1, 4:6, 3:5 в пользу соперницы Стакушич не смогла продолжить борьбу.
Врачи оказали ей помощь прямо на корте, после чего усадили на инвалидную коляску и увезли. Австралийка помогала поддерживать ногу соперницы.
Стакушич занимает 127-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
