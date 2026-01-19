 Перейти к основному контенту
С разведывательной базы в Великобритании украли 56 т медного кабеля

Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Неизвестные выкрали с авиабазы Уайтон в Великобритании около 56 т медного кабеля, сообщает The Sun.

Источник рассказал газете, что на базе кабель хранился на краю взлетно-посадочной полосы. Злоумышленники прорезали отверстие в ограждении и погрузили на грузовик 16 катушек кабеля весом 3,5 т каждый. Общая стоимость украденного — 400 тыс. фунтов.

Из-за большого веса грузовик не смог проехать по траве, поэтому неизвестные выехали из базы через главные ворота, добавил источник.

Представитель Минобороны Великобритании подтвердил факт кражи и добавил, что полиция ведет расследование.

База Королевских воздушных сил Великобритании Уайтон была основана в 1916 году. С 2016 года на ней базируется Национальный центр геопространственной разведки, в задачи которого входит сбор и анализ информации со спутниковых снимков и карт в разведывательных целях.

Александр Корчуганов
кабель кража Великобритания
