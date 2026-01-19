Разбитую мемориальную доску с именем Политковской заменили на табличку

Фото: Партия «Гражданская инициатива»

Временную табличку с именем журналистки Анны Политковской установили на месте разбитой мемориальной доски, сообщает «РИА Новости».

Накануне бывший депутат муниципального округа Зюзино Александр Замятин сообщил, что неизвестные разбили мемориальную доску, установленную на доме, где жила и была убита Политковская. «Новая газета» (сайт издания заблокирован, газета лишена лицензии в России), где работала журналистка, добавила, что редакция и дети Политковской требуют возбудить уголовное дело в отношении виновных.

Временную табличку установили на здании утром 19 января. Она повторяет надпись на разбитой доске: «В этом доме жила и была злодейски убита 7 октября 2006 года Анна Политковская».

Анна Политковская была убита 7 октября 2006 года в лифте своего дома на Лесной улице в Москве. Следствие назвало мотивом убийства ее профессиональную деятельность. Памятную доску установили на здании в первую годовщину ее убийства.

Как отмечает агентство, осколки доски разбросаны у подъезда. Один из жителей дома предположил, что табличку разбили умышленно.

Заказчик убийства Политковской установлен не был. В 2014 году за организацию и исполнение преступления были осуждены шесть человек. Организатор и исполнитель убийства получили пожизненные сроки, остальных фигурантов приговорили к срокам от 11 до 20 лет заключения. Один из осужденных, экс-оперуполномоченный УБОП Сергей Хаджикурбанов, участвовал в военной операции на Украине и был помилован в 2023 году.