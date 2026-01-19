Axios сообщил, что Дмитриев встретится с Уиткоффом и Кушнером в Давосе

Кирилл Дмитриев и Стив Уиткофф (Фото: Кристина Кормилицына / ТАСС)

Спецпредставитель российского президента Кирилл Дмитриев на форуме в Давосе встретится со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем политика Джаредом Кушнером, сообщил в X журналист Axios Барак Равид.

Встреча произойдет во вторник, 20 января, переговорщики обсудят мирный план США по Украине, утверждает он.

О визите Дмитриева в Давос для встречи с американским переговорщиками ранее написал Reuters. Главный переговорщик с украинской стороны Рустем Умеров подтвердил, что переговоры с американскими официальными лицами по урегулированию конфликта продолжатся на ВЭФ на этой неделе.

Форум пройдет с 19 по 23 января. Официальных российских лиц и представителей бизнеса не звали на мероприятие с 2022 года. Изначально в повестке значились украинские мирные переговоры, однако из-за угроз со стороны США в отношении гренландии тема была скорректирована, пишет The Financial Times. Сам американский лидер Дональд Трамп будет находиться на швейцарском форуме 21-22 января.

Материал дополняется.