 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Мирный план по Украине⁠,
0

Axios сообщил, что Дмитриев встретится с Уиткоффом и Кушнером в Давосе

Сюжет
Мирный план по Украине
Кирилл Дмитриев и Стив Уиткофф
Кирилл Дмитриев и Стив Уиткофф (Фото: Кристина Кормилицына / ТАСС)

Спецпредставитель российского президента Кирилл Дмитриев на форуме в Давосе встретится со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем политика Джаредом Кушнером, сообщил в X журналист Axios Барак Равид.

Встреча произойдет во вторник, 20 января, переговорщики обсудят мирный план США по Украине, утверждает он.

О визите Дмитриева в Давос для встречи с американским переговорщиками ранее написал Reuters. Главный переговорщик с украинской стороны Рустем Умеров подтвердил, что переговоры с американскими официальными лицами по урегулированию конфликта продолжатся на ВЭФ на этой неделе.

Форум пройдет с 19 по 23 января. Официальных российских лиц и представителей бизнеса не звали на мероприятие с 2022 года. Изначально в повестке значились украинские мирные переговоры, однако из-за угроз со стороны США в отношении гренландии тема была скорректирована, пишет The Financial Times. Сам американский лидер Дональд Трамп будет находиться на швейцарском форуме 21-22 января.

FT узнала о смене фокуса в Давосе на Гренландию вместо Украины
Политика
Фото:Markus Schreiber / AP / ТАСС

Материал дополняется.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России

Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии

Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности

Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом

Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки

Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко
Теги
Персоны
Стив Уиткофф Джаред Кушнер Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев фото
Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Джаред Кушнер фото
Джаред Кушнер
бизнесмен, политик
10 января 1981 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 90,54 (-1,28) Инвестиции, 16 янв, 18:04 Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 77,83 (-0,7) Инвестиции, 16 янв, 18:04
В московском метро начали тестировать первый беспилотный поезд Город, 14:44
Два нидерландских офицера покидают Гренландию Политика, 14:43
Гонконгский миллиардер вложил четверть своего состояния в золото Инвестиции, 14:42
Лидер КХЛ вырвал победу у «Амура» в концовке Спорт, 14:42
Главный трансплантолог сообщил о росте числа пересадок почек и печени Общество, 14:40
Цена мемкоина Дональда Трампа за год обвалилась более чем на 90% Крипто, 14:39
Адвокат Лурье получила ключи от квартиры Ларисы Долиной. Видео Общество, 14:39
Как руководителю найти опору?
Узнайте на событии от РБК
Принять участие
«Пони»: каким получился сериал про американских шпионок в СССР Life, 14:37
Адвокат Долиной назвала большой победой передачу ключей от квартиры Лурье Общество, 14:26
Приставы передали Лурье ключи от квартиры Долиной. Как развивалось дело Экономика, 14:25
В Иране протестующие взломали спутник телевещания Общество, 14:24
Лукашенко призвал Украину «не гробить» людей ради территорий Политика, 14:23
Британский лейборист лишился поста из-за поддержки выборов в России Политика, 14:20
Глава Lamoda назвал банковские вклады конкурентами модной розницы
РАДИО
 Бизнес, 14:18