Спорт⁠,
0

Глава ФИФА осудил сборную Сенегала за протест в финале Кубка Африки

Глава ФИФА осудил сборную Сенегала за уход с поля в финале Кубка Африки
Большинство игроков сборной Сенегала уходили с поля в концовке финала из-за несогласия с отменой гола и назначением пенальти в их ворота. На трибунах произошли беспорядки. Инфантино заявил, что подобное не должно повториться
Садио Мане
Садио Мане (Фото: Xaume Olleros / Getty Images)

Президент ФИФА Джанни Инфантино назвал недопустимым поведение некоторых сенегальских игроков и членов тренерского штаба команды, покинувших поле в знак протеста в финале Кубка африканских наций, который прошел в Рабате. Слова Инфантино приводит AFP.

«Ужасные сцены, свидетелями которых мы стали, нужно осудить, и они никогда не должны повториться», — сказал Инфантино.

Сборная Сенегала победила в финале команду Марокко со счетом 1:0 (в дополнительное время).

Сборная Сенегала победила Марокко в финале Кубка африканских наций
Спорт
Садио Мане

В компенсированное время сенегальцам не засчитали гол, а потом назначили пенальти в их ворота. Из-за этого большинство сенегальских игроков покинули поле, при этом Садио Мане остался и призывал их вернуться. В это время на трибунах вспыхнули беспорядки из-за попыток сенегальских болельщиков прорваться на поле. Игру приостановили почти на 20 минут.

Сборная Марокко не реализовала пенальти, а команда Сенегала забила — отличился Пап Гейе.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Кубок африканских наций сборная Сенегала по футболу Джанни Инфантино
