Глава ФИФА осудил сборную Сенегала за протест в финале Кубка Африки
Президент ФИФА Джанни Инфантино назвал недопустимым поведение некоторых сенегальских игроков и членов тренерского штаба команды, покинувших поле в знак протеста в финале Кубка африканских наций, который прошел в Рабате. Слова Инфантино приводит AFP.
«Ужасные сцены, свидетелями которых мы стали, нужно осудить, и они никогда не должны повториться», — сказал Инфантино.
Сборная Сенегала победила в финале команду Марокко со счетом 1:0 (в дополнительное время).
В компенсированное время сенегальцам не засчитали гол, а потом назначили пенальти в их ворота. Из-за этого большинство сенегальских игроков покинули поле, при этом Садио Мане остался и призывал их вернуться. В это время на трибунах вспыхнули беспорядки из-за попыток сенегальских болельщиков прорваться на поле. Игру приостановили почти на 20 минут.
Сборная Марокко не реализовала пенальти, а команда Сенегала забила — отличился Пап Гейе.
