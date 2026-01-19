 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Радио РБК⁠,
РАДИО
0

Глава Lamoda назвал банковские вклады конкурентами модной розницы

Сюжет
Радио РБК
Одним из конкурентов Lamoda в 2025 году стали банковские депозиты, рассказал Гришаков. Пользователи откладывали покупку одежды и обуви ради заработка на банковских вкладах
Максим Гришаков
Максим Гришаков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

В 2025 году на фоне высоких ставок по банковским вкладам покупатели интернет-магазинов нередко откладывали покупки ради заработка, рассказал в эфире Радио РБК гендиректор Lamoda Максим Гришаков.

«Одним из больших конкурентов для Lamoda был банковский депозит. Это значит, что когда ставки доходили до 20%, то многие наши покупатели говорили: «Я зарплату положу на депозит, а кроссовочки куплю через год, на процентах заработаю больше». Это для нас был инсайт года», — сказал он.

В целом, продолжил Гришаков, прошлый год оказался для онлайн-ретейла сложным, рынок продемонстрировал рост только на 5–8%. Такую динамику гендиректор Lamoda объяснил новой тенденцией среди покупателей. «Люди стали более аккуратно покупать товары <…> В прошлом году они начали в свой репертуар вводить товары подешевле, больше искать товары на акциях и скидках в конце сезона и меньше покупать товары в начале сезона», — объяснил он.

В Lamoda пожаловались на рост издержек на «товарные покатушки»
Радио
Фото:Dmytro Zinkevych / Shutterstock

Средняя ставка по вкладам в 2025 году демонстрировала снижение после исторического пика, который был зафиксирован во второй декаде декабря 2024 года. В начале года ставки в топ-10 банках были на уровне 21–22%, но к декабрю снизились до 15–16% годовых.

В июне Банк России начал цикл смягчения денежно-кредитной политики, понизив ключевую ставку, на которую кредитные организации ориентируются, устанавливая проценты по вкладам, с исторического максимума 21 до 20%. В декабре регулятор объявил о снижении ставки в пятый раз: на 50 б.п., до 16%. Базовый сценарий ЦБ предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 13–15% годовых в 2026 году.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России

Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии

Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности

Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом

Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки

Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко
Авторы
Теги
Милена Костерева Милена Костерева, Олег Овчаренко, Мария Пичугина
Lamoda Вклады Банки ключевая ставка Радио РБК
Материалы по теме
Минфин предложил увеличить страховое покрытие по долгосрочным вкладам
Финансы
Приток валюты на вклады россиян оказался максимальным почти за два года
Финансы
В Госдуме выступили против запрета скидок на маркетплейсах
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 90,54 (-1,28) Инвестиции, 16 янв, 18:04 Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 77,83 (-0,7) Инвестиции, 16 янв, 18:04
В московском метро начали тестировать первый беспилотный поезд Город, 14:44
Два нидерландских офицера покидают Гренландию Политика, 14:43
Гонконгский миллиардер вложил четверть своего состояния в золото Инвестиции, 14:42
Лидер КХЛ вырвал победу у «Амура» в концовке Спорт, 14:42
Главный трансплантолог сообщил о росте числа пересадок почек и печени Общество, 14:40
Цена мемкоина Дональда Трампа за год обвалилась более чем на 90% Крипто, 14:39
Адвокат Лурье получила ключи от квартиры Ларисы Долиной. Видео Общество, 14:39
Как руководителю найти опору?
Узнайте на событии от РБК
Принять участие
«Пони»: каким получился сериал про американских шпионок в СССР Life, 14:37
Адвокат Долиной назвала большой победой передачу ключей от квартиры Лурье Общество, 14:26
Приставы передали Лурье ключи от квартиры Долиной. Как развивалось дело Экономика, 14:25
В Иране протестующие взломали спутник телевещания Общество, 14:24
Лукашенко призвал Украину «не гробить» людей ради территорий Политика, 14:23
Британский лейборист лишился поста из-за поддержки выборов в России Политика, 14:20
Глава Lamoda назвал банковские вклады конкурентами модной розницы
РАДИО
 Бизнес, 14:18