Глава Lamoda назвал банковские вклады конкурентами модной розницы

Одним из конкурентов Lamoda в 2025 году стали банковские депозиты, рассказал Гришаков. Пользователи откладывали покупку одежды и обуви ради заработка на банковских вкладах

Максим Гришаков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

В 2025 году на фоне высоких ставок по банковским вкладам покупатели интернет-магазинов нередко откладывали покупки ради заработка, рассказал в эфире Радио РБК гендиректор Lamoda Максим Гришаков.

«Одним из больших конкурентов для Lamoda был банковский депозит. Это значит, что когда ставки доходили до 20%, то многие наши покупатели говорили: «Я зарплату положу на депозит, а кроссовочки куплю через год, на процентах заработаю больше». Это для нас был инсайт года», — сказал он.

В целом, продолжил Гришаков, прошлый год оказался для онлайн-ретейла сложным, рынок продемонстрировал рост только на 5–8%. Такую динамику гендиректор Lamoda объяснил новой тенденцией среди покупателей. «Люди стали более аккуратно покупать товары <…> В прошлом году они начали в свой репертуар вводить товары подешевле, больше искать товары на акциях и скидках в конце сезона и меньше покупать товары в начале сезона», — объяснил он.

Средняя ставка по вкладам в 2025 году демонстрировала снижение после исторического пика, который был зафиксирован во второй декаде декабря 2024 года. В начале года ставки в топ-10 банках были на уровне 21–22%, но к декабрю снизились до 15–16% годовых.

В июне Банк России начал цикл смягчения денежно-кредитной политики, понизив ключевую ставку, на которую кредитные организации ориентируются, устанавливая проценты по вкладам, с исторического максимума 21 до 20%. В декабре регулятор объявил о снижении ставки в пятый раз: на 50 б.п., до 16%. Базовый сценарий ЦБ предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 13–15% годовых в 2026 году.