Бикаш Чудал (Фото: chudalb / X)

Заместителя председателя британской Лейбористской партии в Северной Ирландии Бикаша Чудала отстранили от должности из-за его участия в качестве наблюдателя на выборах в российскую Госдуму в 2021 году. Об этом сообщает газета The Times.

Как отмечает издание, Чудал положительно оценил проведение голосования в интервью российским СМИ. «Я доволен системой выборов. Многие голосуют онлайн, и это очень популярно», — заявил он в разговоре с «Первым каналом».

Чудал назвал избирательную систему России уникальной. По его словам, каждый россиянин может проголосовать как онлайн, так и на участке, и все граждане проинформированы об этом.

По данным The Times, во время посещения Москвы в 2021 году лейборист принял участие в конференции, посвященной прозрачности избирательного процесса. Бикаш Чудал был заявлен в программе конференции «Роль гражданского общества в обеспечении демократических стандартов организации и проведения выборов», которая прошла в МГУ имени Ломоносова с 14 по 15 сентября 2021 года.

Чудалу 54 года, он родом из Непала, живет в Белфасте и был избран в мае 2025 года заместителем председателя Лейбористской партии по кампаниям и вопросам членства в Северной Ирландии. Во время своей поездки в Россию он входил в исполнительный комитет Лейбористской партии в Северной Ирландии как уполномоченный по вопросам этнических меньшинств.

Во время поездки в Москву Чудала сфотографировали с Эллой Памфиловой, председателем российской ЦИК, о встрече с которой он сказал, что это была «замечательная встреча».

Выборы в Госдуму прошли 17–19 сентября 2021 года. Большинство голосов на них получила партия «Единая Россия» (49,82%). Ей отошло 324 из 450 мест в Госдуме.

Великобритания осудила результаты выборов. Она обвинила Россию в «подрыве политического плюрализма» и ограничениях в отношении кандидатов и наблюдателей.