 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Британский лейборист лишился поста из-за поддержки выборов в России

Бикаш&nbsp;Чудал
Бикаш Чудал (Фото: chudalb / X)

Заместителя председателя британской Лейбористской партии в Северной Ирландии Бикаша Чудала отстранили от должности из-за его участия в качестве наблюдателя на выборах в российскую Госдуму в 2021 году. Об этом сообщает газета The Times.

Как отмечает издание, Чудал положительно оценил проведение голосования в интервью российским СМИ. «Я доволен системой выборов. Многие голосуют онлайн, и это очень популярно», — заявил он в разговоре с «Первым каналом».

Чудал назвал избирательную систему России уникальной. По его словам, каждый россиянин может проголосовать как онлайн, так и на участке, и все граждане проинформированы об этом.

Телеведущий Кларксон запретил ходить в свой паб депутатам-лейбористам
Политика
Джереми Кларксон (слева)

По данным The Times, во время посещения Москвы в 2021 году лейборист принял участие в конференции, посвященной прозрачности избирательного процесса. Бикаш Чудал был заявлен в программе конференции «Роль гражданского общества в обеспечении демократических стандартов организации и проведения выборов», которая прошла в МГУ имени Ломоносова с 14 по 15 сентября 2021 года.

Чудалу 54 года, он родом из Непала, живет в Белфасте и был избран в мае 2025 года заместителем председателя Лейбористской партии по кампаниям и вопросам членства в Северной Ирландии. Во время своей поездки в Россию он входил в исполнительный комитет Лейбористской партии в Северной Ирландии как уполномоченный по вопросам этнических меньшинств.

Во время поездки в Москву Чудала сфотографировали с Эллой Памфиловой, председателем российской ЦИК, о встрече с которой он сказал, что это была «замечательная встреча». 

Выборы в Госдуму прошли 17–19 сентября 2021 года. Большинство голосов на них получила партия «Единая Россия» (49,82%). Ей отошло 324 из 450 мест в Госдуме.

Великобритания осудила результаты выборов. Она обвинила Россию в «подрыве политического плюрализма» и ограничениях в отношении кандидатов и наблюдателей.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России

Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии

Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности

Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом

Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки

Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко
Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Северная Ирландия Великобритания Лейбористы Выборы Россия
Материалы по теме
В Словакии оправдали экс-министра, поддержавшего операцию на Украине
Политика
Бывший финский депутат получил убежище в России
Политика
Великобритания сняла санкции с президента и главы МВД Сирии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 90,54 (-1,28) Инвестиции, 16 янв, 18:04 Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 77,83 (-0,7) Инвестиции, 16 янв, 18:04
Путин провел первое совещание с постоянными членами Совбеза Общество, 14:46
В московском метро начали тестировать первый беспилотный поезд Город, 14:44
Два нидерландских офицера покидают Гренландию Политика, 14:43
Гонконгский миллиардер вложил четверть своего состояния в золото Инвестиции, 14:42
Лидер КХЛ вырвал победу у «Амура» в концовке Спорт, 14:42
Главный трансплантолог сообщил о росте числа пересадок почек и печени Общество, 14:40
Цена мемкоина Дональда Трампа за год обвалилась более чем на 90% Крипто, 14:39
Как руководителю найти опору?
Узнайте на событии от РБК
Принять участие
Адвокат Лурье получила ключи от квартиры Ларисы Долиной. Видео Общество, 14:39
«Пони»: каким получился сериал про американских шпионок в СССР Life, 14:37
Адвокат Долиной назвала большой победой передачу ключей от квартиры Лурье Общество, 14:26
Приставы передали Лурье ключи от квартиры Долиной. Как развивалось дело Экономика, 14:25
В Иране протестующие взломали спутник телевещания Общество, 14:24
Лукашенко призвал Украину «не гробить» людей ради территорий Политика, 14:23
Британский лейборист лишился поста из-за поддержки выборов в России Политика, 14:20