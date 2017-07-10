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Миллениалы предпочитают наличные
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Миллениалы предпочитают наличные
Газета № 119 (2616) (1007) Деньги, 09 июл, 17:43
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Миллениалы предпочитают наличные
Куда вкладывают деньги богатые люди разных поколений
Молодые инвесторы, родившиеся в конце ХХ века, более склонны к риску и чаще вкладывают деньги в социально значимые проекты, чем представители старших поколений. Такие выводы содержатся в исследовании компании US Trust
(Фото: Yuriko Nakao / Reuters)

Инвестиционная компания US Trust, принадлежащая финансовому конгломерату Bank of America, опубликовала новую версию ежегодного исследования динамики благосостояния американцев Insights on Wealth and Worth. В нем традиционно уделяется пристальное внимание различиям в финансовом поведении у разных поколений богатых инвесторов (хайнетов), активы которых составляют от $3 млн.

Для своего исследования эксперты US Trust опросили 808 американских хайнетов и ультрахайнетов — в последнюю категорию входят инвесторы с минимальным чеком $30 млн. Всех респондентов аналитики поделили на группы по двум критериям — объему активов и возрасту. Согласно этой классификации, 56% состоятельных американских инвесторов располагают активами в размере $3–4,9 млн, еще 35% — $5–9,9 млн, и только 9% респондентов имеют состояние более $10 млн.

Возрастных групп у исследователей получилось четыре: миллениалы (инвесторы, родившиеся в период с 1981 по 1996 год), представители поколения Х (родившиеся в 1965–1980 годах), беби-бумеры (1946–1964) и люди старшего возраста, также известные как «тихое поколение» (родившиеся до 1946 года). Около 60% состоятельных инвесторов — мужчины, при этом 24% опрошенных являются собственниками бизнеса.

Азарт и благородство

Согласно результатам опроса, среднестатистический состоятельный инвестор примерно в равной степени сосредоточен на зарабатывании денег и защите уже накопленного капитала. При этом 61% опрошенных богачей не любит принимать на себя дополнительные риски и старается не инвестировать в рискованные активы с большой доходностью.

В отличие от других категорий инвесторов представители поколения Х и миллениалы характеризуются куда большей склонностью к азарту и намного чаще выбирают высокорискованные инвестиционные стратегии. По данным US Trust, до 70% миллениалов видят в инвестициях исключительно способ краткосрочного заработка, а не долгосрочного сохранения денег или накопления. Для сравнения: 70% беби-бумеров, напротив, предпочитают низкорискованные инвестиции и накопительные стратегии. Аппетит к риску у миллениалов растет год от года: по итогам предыдущего исследования US Trust, проведенного в 2016 году, о своей готовности рисковать деньгами ради высокой доходности сообщили только 62% опрошенных молодых инвесторов.

Примечательно, что любовь к риску не коррелирует с долей акций и облигаций в портфеле среднестатистического миллениала — она составляет лишь 41%. У представителей других поколений на ценные бумаги приходится от 61 до 88% портфеля. Однако если «старшие» инвесторы вкладываются в акции и облигации надежных эмитентов с более низкой доходностью, то миллениалы делают ставки на более рискованные быстрорастущие проекты, способные принести высокую прибыль, в том числе в IT-компании и венчур.

Также миллениалы стали лидерами по инвестициям в социально ответственные проекты, например компании из области «зеленой» энергетики. По данным опроса, 52% молодых инвесторов уже приобрели подобные «этичные» активы или хотят добавить их в свой портфель. Одновременно 51% миллениалов осудил пренебрежение социально ответственными инвестициями со стороны представителей старших поколений. Тем не менее средний показатель по всем богатым инвесторам все равно довольно высокий — 45% респондентов либо хотят обзавестись «этичными» активами, либо уже ими владеют.

Любимым активом миллениалов, согласно данным US Trust за этот год, по-прежнему остаются наличные деньги (средства на банковских счетах и депозитах). Опрошенные представители этого поколения держат в «кэше» почти половину своих средств (47%). Это несколько меньше, чем в прошлом году, тогда в денежных средствах миллениалы держали 50% активов, но значительно больше, чем у инвесторов из других возрастных категорий. В частности, богатые американцы из поколения X держат в «кэше» около 30% портфеля, беби-бумеры — 16%, а представители «тихого поколения» — 13%.

Миллениалы также проявляют высокий интерес к материальным активам, например недвижимости. 37% молодых инвесторов заявили, что они уже владеют подобными активами, а 53% планируют приобрести их в будущем. Представители старших поколений заинтересованы в материальных активах в меньшей степени. Так, о своих планах приобрести их в будущем сообщили 26% представителей поколения X, 23% беби-бумеров и 26% инвесторов из «тихого поколения». Впрочем, низкая заинтересованность в материальных активах обусловлена тем, что значительная часть представителей этих поколений уже владеют ими — в этом признались 46% респондентов из поколения X, 44% беби-бумеров и 32% представителей «тихого поколения».

Отличия от россиян

Результаты исследования US Trust вполне коррелируют с российской действительностью, сходятся во мнении опрошенные РБК эксперты. По их мнению, средний российский хайнет очень похож на своего американского коллегу. Директор Alfa Capital Wealth Андрей Бабиян считает, что российские состоятельные инвесторы в целом довольно консервативны в вопросах финансовых активов. «В топе предпочтений — облигации, затем идут акции и хедж-фонды, инвестиции в стартапы, недвижимость и наличные деньги», — перечисляет финансист. В то же время Бабиян подтверждает, что чем младше инвестор, тем больше он принимает на себя риска при инвестировании. Также, по словам эксперта, российские миллениалы больше инвестируют в акции и стартапы, тогда как у US Trust средний миллениал держит в акциях всего 25% и по этому показателю проигрывает всем представителям старших поколений. Это говорит о том, что российские молодые инвесторы склонны к риску даже в большей степени.

Бабиян также отмечает популярность инвестирования в наличные деньги. В России эту стратегию применяют представители всех поколений, говорит он. «Статистика по нашей компании показывает, что доля держащих деньги на карточке хайнетов увеличилась с 29% в прошлом году до 36% в этом. А в наличных, хранящихся в банковской ячейке или дома, соответственно, с18 до 23%. На самом деле статистика печальная, так как деньги в виде «кэша» не работают, плюс ко всему они далеко не всегда так ликвидны, как принято считать», — комментирует Бабиян.

Директор по работе с частным капиталом ИК «Атон» Хачатур Гукасян утверждает, что в портфелях младшего поколения российских инвесторов больший вес имеют физические активы в виде недвижимости и различных девелоперских проектов. Также российские миллениалы активнее инвестируют в «новую экономику» — IT и связанные с ним услуги и технологии. По словам эксперта, представители старших поколений предпочитают вкладываться в облигации, рентную недвижимость, золото и банковские депозиты. Они в целом более консервативны, тогда как миллениалы инвестируют преимущественно ради высокой доходности, подтверждает он.

По мнению руководителя инвестиционного фонда UHNWI Антона Толмачева, текущее распределение активов среди российских богачей не нуждается в фундаментальных изменениях. Он считает, что в условиях стагнирующей экономики России и нестабильного курса рубля хайнетам не стоит вкладывать значительные суммы в российские ценные бумаги, а ориентироваться на валютные стратегии и зарубежные ценные бумаги, а также недвижимость, подытоживает финансист.

Автор: Андрей Писарев.
Теги: инвестиции , миллиардеры
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