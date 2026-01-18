Белый дом пригрозил CBS судом за сокращение интервью с Трампом

Белый дом в Вашингтоне, США (Фото: Thomas Müller / dpa / Global Look Press)

Белый дом пригрозил телеканалу CBS судебным иском, если 13-минутное интервью с президентом США Дональдом Трампом не выйдет полностью. Об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на запись разговора пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт с ведущим канала Тони Докупилом.

По данным издания, после записи интервью с ведущим программы «CBS Evening News» Тони Докупилом, Левитт подошла к журналисту и его коллегам, чтобы передать сообщение от президента.

«Он сказал: «Убедитесь, что вы, ребята, не обрезали пленку, убедитесь, что интервью выйдет полностью», — передала слова Трампа Левитт.

Она также отметила, что президент США пообещал засудить телеканал, если просьба не будет выполнена. Докупил, со своей стороны, подчеркнул, что он и его команда изначально намеревались опубликовать интервью целиком.

В декабре 2025 года президент США Дональд Трамп подал в суд на британскую вещательную корпорацию Би-би-си, обвинив ее в клевете и потребовав возместить $5 млрд.

Иск был связан с отредактированной речью Трампа, произнесенной в день штурма Капитолия, которая была показана в программе Panorama. Британская вещательная корпорация обвиняется в создании «ложного, клеветнического, обманчивого, уничижительного, подстрекательского и злонамеренного образа президента Трампа» в документальном фильме программы Panorama. В иске утверждается, что фильм был создан в рамках «наглой попытки вмешаться в исход выборов и повлиять на них в ущерб президенту Трампу».

Председатель Совета Би-би-си Самир Шах принес извинения, объяснив, что речь была отредактирована для того, «чтобы аудитория Panorama могла лучше понять, как послание президента восприняли его сторонники и что происходило в тот момент».

На фоне скандала генеральный директор Би-би-си Тим Дэйви и глава BBC News (основного операционного подразделения Би-би-си, отвечающего за сбор и производство новостных материалов и программ о текущих событиях) Дебора Тернесс ушли в отставку.