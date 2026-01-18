 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Белый дом пригрозил CBS судом за сокращение интервью с Трампом

Белый дом в Вашингтоне, США
Белый дом в Вашингтоне, США (Фото: Thomas Müller / dpa / Global Look Press)

Белый дом пригрозил телеканалу CBS судебным иском, если 13-минутное интервью с президентом США Дональдом Трампом не выйдет полностью. Об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на запись разговора пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт с ведущим канала Тони Докупилом.

По данным издания, после записи интервью с ведущим программы «CBS Evening News» Тони Докупилом, Левитт подошла к журналисту и его коллегам, чтобы передать сообщение от президента.

«Он сказал: «Убедитесь, что вы, ребята, не обрезали пленку, убедитесь, что интервью выйдет полностью», — передала слова Трампа Левитт.

Она также отметила, что президент США пообещал засудить телеканал, если просьба не будет выполнена. Докупил, со своей стороны, подчеркнул, что он и его команда изначально намеревались опубликовать интервью целиком.

Трамп подал в суд на Би-би-си из-за скандала с отредактированной речью
Политика
Дональд Трамп

В декабре 2025 года президент США Дональд Трамп подал в суд на британскую вещательную корпорацию Би-би-си, обвинив ее в клевете и потребовав возместить $5 млрд.

Иск был связан с отредактированной речью Трампа, произнесенной в день штурма Капитолия, которая была показана в программе Panorama. Британская вещательная корпорация обвиняется в создании «ложного, клеветнического, обманчивого, уничижительного, подстрекательского и злонамеренного образа президента Трампа» в документальном фильме программы Panorama. В иске утверждается, что фильм был создан в рамках «наглой попытки вмешаться в исход выборов и повлиять на них в ущерб президенту Трампу».

Председатель Совета Би-би-си Самир Шах принес извинения, объяснив, что речь была отредактирована для того, «чтобы аудитория Panorama могла лучше понять, как послание президента восприняли его сторонники и что происходило в тот момент».

На фоне скандала генеральный директор Би-би-си Тим Дэйви и глава BBC News (основного операционного подразделения Би-би-си, отвечающего за сбор и производство новостных материалов и программ о текущих событиях) Дебора Тернесс ушли в отставку.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России

Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии

Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности

Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом

Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки

Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко
Авторы
Теги
Персоны
Антонина Сергеева
Дональд Трамп иски суд телеканал
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
В ЕС предупредили о прекращении торговли с США из-за угроз Трампа
Политика
Трамп подал иск к Би-би-си на $5 млрд за клевету. С какими СМИ он судился
Политика
Трамп подал в суд на Би-би-си из-за скандала с отредактированной речью
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 90,54 (-1,28) Инвестиции, 16 янв, 18:04 Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 77,83 (-0,7) Инвестиции, 16 янв, 18:04
Треть навыков устареет: как EdTech перешел на микрокурсы и ИИПодписка на РБК, 12:29
Как сделать автоперевозки быстрыми и рентабельными РБК и Teboil PRO, 12:25
Российская топ-теннисистка уступила 112-й ракетке мира на Australian Open Спорт, 12:25
МВД рассказало о схеме мошенничества с совместными поездками Общество, 12:24
Белый дом пригрозил CBS судом за сокращение интервью с Трампом Общество, 12:17
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 12:15
AI-slop и бойкоты: почему аудиторию раздражает ИИ-контентПодписка на РБК, 12:11
ИИ для работы и жизни — интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В центре Москвы загорелся столетний дом Общество, 12:09
«Роскосмос» в течение года обсудит с NASA сроки сведения МКС с орбиты Технологии и медиа, 11:59
Обезьяний ум: как вырваться из власти разрушительных установокПодписка на РБК, 11:58
Telegraph рассказала о белорусских «монахинях-шпионках» в Европе Политика, 11:51
Новая жизнь Рублевки: чего хотят покупатели премиальных коттеджей РБК и Папушево Парк, 11:50
✍🏻 «То и дело тушим пожары»: узнайте, как у вас отлажены процессы. Тест Образование, 11:50
Играем в бизнес с не всегда ясными правилами. Тест РБК и Яндекс Реклама, 11:27