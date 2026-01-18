 Перейти к основному контенту
Как защититься от мошенников⁠,
МВД рассказало о схеме мошенничества с совместными поездками

Как защититься от мошенников

В начале 2026 года мошенники начали активно обманывать россиян, используя схему с совместными поездками. Аферисты просят граждан «забронировать» поездку через фейковые сайты, сообщает пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Злоумышленники размещают объявление в чатах о поиске попутчиков, которые едут из отдаленных или труднодоступных населенных пунктов. Когда жертва откликается на предложение, мошенники просят попутчика продолжить диалог в Telegram. Там аферисты присылают фишинговую ссылку, через которую можно «забронировать» место в автомобиле.

Правоохранители призвали россиян быть осторожными и планировать поездки заранее через приложения официальных перевозчиков.

Также мошенники создают в Telegram фейковые туристические чаты, через которые похищают деньги и персональные данные пользователей. В чатах аферисты представляются туристами или гидами, предлагая совместные поездки или экскурсии. Далее они просят жертв внести предоплату за услуги, после чего мошенники исчезают либо перенаправляют на фальшивые сайты, где пользователи вводят свои персональные и платежные данные.

