Российская топ-теннисистка уступила 112-й ракетке мира на Australian Open

Александрова проиграла теннисистке из второй сотни рейтинга на Australian Open

Екатерина Александрова третий раз подряд вылетела на старте Australian Open, проиграв в трех сетах турчанке Сёнмез. Также в первом круге сопернице из второй сотни WTA уступила Анна Блинкова

Екатерина Александрова (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Вторая ракетка России Екатерина Александрова уступила турчанке Зейнеп Сёнмез, занимающей 112-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), в первом круге Australian Open в Мельбурне.

Сёнмез, пробившаяся в основную сетку из квалификации, победила со счетом 7:5, 4:6, 6:4.

Александрова занимает 11-е место в мировом рейтинге. Она третий раз подряд неудачно стартовала на Australian Open: в 2024-м она проиграла немке Лауре Зигемунд, а в 2025-м — британке Эмме Радукану.

Еще одна россиянка Анна Блинкова (64-я) проиграла в первом раунде австралийке Талие Гибсон (119-я) со счетом 1:6, 3:6.

Australian Open — первый в сезоне турнир «Большого шлема» с призовым фондом почти $75 млн.