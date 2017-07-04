До 1,4% ВВП не дотянет

Эксперты Reuters понизили оценку роста российской экономики

Опрошенные Reuters аналитики не верят в планы Минэкономразвития по двухпроцентному росту ВВП в 2017 году. По мнению экспертов, динамика восстановления в разных сегментах экономики пока остается слабой

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Согласно ежемесячному макроэкономическому опросу Reuters, в котором приняли участие 20 крупнейших российских и международных компаний и банков (результаты есть у РБК), прирост ВВП России за 2017 год составит 1,3%. Месяц назад экономисты говорили о 1,4%, тогда как Минэкономразвития и в базовом, и в целевом прогнозе рассчитывает на 2%. На 2018 год аналитики, опрошенные Reuters, ожидают расширения экономики на 1,7%. По их мнению, динамика восстановления в разных сегментах остается слабой и неравномерной. С прогнозом в 1,3% ВВП по 2017 году ранее выступил и Всемирный банк.

Промышленное производство в России, по мнению участников опроса, вырастет в июне на 3,5% (к июню прошлого года) после 5,6% в мае (к маю прошлого года). По данным Минэкономразвития, майский рост, оказавшийся рекордным, был обусловлен рядом факторов, в том числе нетипично холодной погодой, из-за чего обеспечение электроэнергией, газом и теплом выросло на 4,7%.

Эксперты полагают, что рост реальных зарплат в России на конец этого года составит 2,9%. В свою очередь, отмечают аналитики, он будет способствовать увеличению потребительских расходов. За июнь участники опроса ждут роста продаж на 1,2%.

Хорошие новости, согласно результатам исследования, преподнесли в мае секторы строительства и розничной торговли: так, объем строительных работ увеличился на 3,8% в годовом выражении после снижения на 0,4% в предыдущем месяце, а розничный оборот прибавил 0,7% после едва заметного увеличения в апреле.

Прогноз опрошенных Reuters экономистов по инфляции второй месяц остается на уровне 4,1% в 2017 и 2018 годах, что указывает на сомнение экспертов в способности индикатора удержаться на целевом уровне продолжительное время. По данным Центробанка, инфляционные ожидания населения снизились. Продолжению дезинфляционного тренда, по мнению опрошенных экспертов, мешает удорожание плодоовощной продукции, в частности так называемого борщевого набора (картофеля, свеклы, капусты, моркови).

Курс рубля в третьем и четвертом кварталах будет варьироваться в диапазоне 59,5–60 руб. за доллар, полагают экономисты. Центробанк, по их мнению, снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов в третьем квартале и еще на 25 — в четвертом.