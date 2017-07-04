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Спекулянты отвернулись от рубля
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Спекулянты отвернулись от рубля
Газета № 115 (2612) (0407) Финансы, 03 июл, 06:41
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Спекулянты отвернулись от рубля
Хедж-фонды перешли на игру против российской валюты впервые за полтора года
Спекулянты в США отвернулись от российского рубля. Впервые с начала 2016 года их чистая позиция по фьючерсам на курс рубля стала отрицательной
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Количество ставок американских спекулятивных инвесторов на ослабление рубля впервые с января 2016 года оказалось больше, чем ставок на его укрепление, показали последние данные комиссии по фьючерсной торговле США. За отчетную неделю, завершившуюся во вторник, 27 июня, «быки» увеличили длинные позиции по фьючерсам на курс рубля (торгуются на чикагской бирже CME) на 19%, с 4128 до 4906, но «медведи» нарастили короткие позиции сразу вдвое — с 2696 до 5574.

Последний раз до этого чистая позиция (разность между количеством длинных и коротких позиций) хедж-фондов по рублю была отрицательной четыре недели подряд в декабре 2015 — январе 2016 года. Тогда курс доллара подскочил примерно с 67 руб. до 83 руб. После этого хедж-фонды ставили только на укрепление рубля, а в октябре 2016 года их чистая длинная позиция по фьючерсам на российскую валюту была на историческом максимуме (32,3 тыс. контрактов).

Доллар в пятницу вечером стоил 58,93 руб. (данные Московской биржи). 21 июня он перевалил за 60 руб. впервые с начала февраля. Цены на нефть Brent по итогам первого полугодия снизились на 15,5%, это стало крупнейшим падением в первой половине года за 19 лет.

Новую неделю рубль начал снижением: по состоянию на 17:50 мск понедельника российская валюта подешевела к доллару на 0,60%, за один доллар на Московской бирже давали 59,28 руб. В завершившемся втором квартале рубль подешевел на 4,5%. Аналитики Societe Generale прогнозируют, что во втором полугодии доллар подорожает до 62 руб. «Рубль выглядел переоцененным и в июне столкнулся с идеальным штормом падающей нефти и негативных геополитических новостей. Привлекательность операций кэрри-трейд по рублю снижается, поскольку Банк России снижает ставки, а ФРС США повышает», — цитирует Bloomberg московского аналитика SocGen Юрия Тулинова.

Российские власти не раз анонсировали ослабление рубля этим летом. Минэкономразвития в своем базовом прогнозе закладывает курс доллара 64,2 руб. в среднем за 2017 год и 68 руб. на конец года. Слабеть рубль будет за счет ухудшения сальдо платежного баланса, обещал министр экономического развития Максим Орешкин.

С точки зрения цен на нефть рубль все еще выглядит слегка переукрепленным: цена нефти Brent на 17:50 мск составляла 2930 руб. — на 5,2% меньше среднего значения за последние 12 месяцев (данные терминала Bloomberg). Федеральный бюджет 2017 года (уточненный) закладывает рублевую стоимость нефти Urals 2927,5 руб.(торгуется с дисконтом примерно $1,5 к Brent).

Циклы ослабления рубля постоянно вызывают дискуссии о выгодах для российских экспортеров, пишут РАНХиГС и Институт Гайдара в июньском экономическом мониторинге, но на самом деле стоимостные объемы экспорта энергоносителей, металлов и прочих товаров низкой степени переработки зависят в первую очередь от мировых цен на эти товары, физические же объемы экспорта слабо реагируют на изменения номинального валютного курса. Не подтверждается и гипотеза о том, что ослабление рубля оказывает положительное влияние на экспорт товаров высокой переработки, указывают эксперты РАНХиГС Александр Кнобель и Александр Фиранчук. Дело в том, что в случае российского экспорта машин, оборудования и транспортных средств высока доля импорта, использующаяся при производстве этих экспортных товаров, — до 40%. «Это, безусловно, ограничивает потенциал роста экспорта данных товаров в результате ослабления рубля», — констатируют авторы.

Автор: Иван Ткачёв.
Теги: курс рубля , спекулянты , рубль , хедж-фонды
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