Минюст объявил иноагентами американиста Куриллу и проект «Люди Байкала»

Министерство юстиции Российской Федерации, Москва
Министерство юстиции Российской Федерации, Москва (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Минюст обновил реестр иноагентов, добавив в него пять человек, включая историка и американиста Ивана Куриллу, а также медиапроекты «Люди Байкала» и TV2 Media. Обновленный перечень опубликован на сайте ведомства.

Также в список иностранных агентов включили:

  • правозащитника Алексея Табалова;
  • экономиста Максима Миронова;
  • политолога Аркадия Дубнова;
  • экс-депутата Ленсовета Ольгу Курносову.

Минюст утверждает, что все они распространяли недостоверную информацию о «принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике», а также выступали против военной операции на Украине. Курилла, Табалов, Миронов, Дубнов и Курносова проживают за пределами России, указывает ведомство.

Материал дополняется

