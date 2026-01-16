Минюст объявил иноагентами американиста Куриллу и проект «Люди Байкала»

Министерство юстиции Российской Федерации, Москва (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Минюст обновил реестр иноагентов, добавив в него пять человек, включая историка и американиста Ивана Куриллу, а также медиапроекты «Люди Байкала» и TV2 Media. Обновленный перечень опубликован на сайте ведомства.

Также в список иностранных агентов включили:

правозащитника Алексея Табалова;

экономиста Максима Миронова;

политолога Аркадия Дубнова;

экс-депутата Ленсовета Ольгу Курносову.

Минюст утверждает, что все они распространяли недостоверную информацию о «принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике», а также выступали против военной операции на Украине. Курилла, Табалов, Миронов, Дубнов и Курносова проживают за пределами России, указывает ведомство.

