Впервые за 25 лет футболист «Лидс» стал игроком месяца в АПЛ

Нападающий «Лидс Юнайтед» Доминик Калверт-Льюин признан лучшим игроком месяца в АПЛ. Среди других претендентов были Шерки, Фоден, Холанд, Экитике, Роджерс, Уоткинс и Уилсон

Доминик Калверт-Льюин (Фото: Mike Hewitt / Getty Images)

Форвард «Лидс Юнайтед» Доминик Калверт-Льюин был признан лучшим футболистом декабря в Английской премьер-лиге (АПЛ).

28-летний английский нападающий забил шесть голов в пяти матчах. Эту серию он закончил, забив в матче с «Сандерлендом» (1:1).

Калверт-Льюин забивал в победных матчах против «Челси» и «Кристал Пэлас», а также отличился в борьбе с «Ливерпулем», «Брентфордом» и «Сандерлендом», что помогло «Лидсу» остаться непобежденным в декабре (две победы, три ничьи).

На победу в номинации также претендовали Райан Шерки, Филип Фоден и Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Юго Экитике («Ливерпуль»), Морган Роджерс и Олли Уоткинс («Астон Вилла») и Харри Уилсон («Фулхэм»).

Эта награда стала для Калверт-Льюина первой в карьере в АПЛ с сентября 2020 года, когда он выступал за «Эвертон».

В этом сезоне футболист забил девять голов и сделал одну передачу в 19 матчах АПЛ.

Для «Лидс» это первое подобное достижение с октября 2001 года, когда лучшим игроком месяца был признан защитник Рио Фердинанд.