Пересмотр «Системных» ценностей

АФК утверждает, что арестованные по иску «Роснефти» активы стоят 250 млрд руб.

АФК «Система» обжаловала арест акций МТС, «Медси» и БЭСК по иску «Роснефти» на 170,6 млрд руб. АФК также пригрозила судебным приставам взыскать убытки за запрет получать дивиденды с арестованных акций

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

АФК «Система» и «Система-Инвест» 30 июня подали в Арбитражный суд Башкирии ходатайство об отмене обеспечительных мер в отношении акций МТС, сети клиник «Медси» и Башкирской электросетевой компании (БЭСК), следует из данных картотеки суда. Суд принял заявление компании, заседание назначено на 6 июля. Обе компании также обжаловали арест активов в Восемнадцатом апелляционном суде Челябинска и подали жалобу в управление Федеральной службы судебных приставов по Москве на судебного пристава Ольгу Сталь. Этот пристав не только арестовала акции, как определил суд, но и запретила «Системе» получать по ним дивиденды. Представитель АФК подтвердил подачу жалобы и апелляции. РБК удалось ознакомиться с документами.

Арест активов 26 июня АФК «Система» заявила об аресте акций дочерних компаний: 31,76% МТС, 100% сети клиник «Медси» и 90,47% БЭСК. Арестованные пакеты оцениваются в 185 млрд руб., говорится в определении суда. «Роснефть» подала иск к АФК «Система» 2 мая, требуя возместить ущерб в 106,6 млрд руб., который, по мнению компании, был нанесен «Башнефти» при ее реорганизации в 2013–2014 годах. Позже «Роснефть» увеличила сумму иска до 170,6 млрд руб., объяснив это ослаблением рубля с 2014 года.

Ошибка на 79,4 млрд руб.

Заявления в суды Башкирии и Челябинска аналогичны по содержанию. АФК «Система» не согласна с размером арестованных активов. Иск подан на 170,6 млрд руб., а активы арестованы на 185 млрд руб., следует из определения суда Башкирии. Но и эта цифра неверна, настаивают в «Системе». Балансовая стоимость только 31,76% МТС составляет 197,3 млрд руб. (эта цифра указана в ежеквартальном отчете за первый квартал 2017 года), 100% акций «Медси» стоят еще 47,9 млрд руб., это рыночная стоимость компании по состоянию на конец 2015 года, оценку сделал Ernst & Young в апреле 2016 года, указывает «Система». Представитель АФК «Система» отказался комментировать, почему компания ссылается на оценку «Медси» от 2016 года.

Совокупная стоимость акций, на которые был наложен арест, даже без учета БЭСК составляет около 250 млрд руб., пишут представители ответчиков. Суд, в свою очередь, указал, что арестованные акции МТС стоят 154 млрд руб., а акции «Медси» — 17 млрд руб. Таким образом, по мнению юристов АФК, арестованное имущество «Системы» как минимум на 65 млрд руб. превышает оценку, которую «Роснефть» привела в суде (185 млрд руб.).

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев отказался объяснять РБК методику оценки арестованных активов, но заметил, что суд с ней согласился.

Обеспечительные меры были приняты таким образом, что ответчики не успели заявить возражения на арест, пишут представители компаний. «Роснефть» и «Башнефть» подали ходатайства об обеспечении иска 22 июня, а АФК «Система» и «Система-Инвест» узнали об этом только вечером 26 июня, получив на руки уже постановление судебного пристава об аресте акций, говорится в заявлении компаний. Информация об обеспечительных мерах в картотеке суда появилась и вовсе вечером 27 июня, указывают они.

«Система» не согласна и с обоснованием ареста. Обеспечительные меры требуются в случае, если должник долго не исполняет обязательства, у него отсутствуют активы для погашения долга и т.д., говорится в заявлениях. Но стоимость активов «Системы» более чем в 6,5 раза превышает сумму иска: по данным отчета по МСФО на первый квартал 2017 года, она составляла 1,1 трлн руб., говорится в документе.

«Роснефть» и «Башнефть» просили арестовать активы, опасаясь, что ответчики могут продать их третьим лицам, пересказывают доводы истцов в своем заявлении представители АФК «Система» и «Система-Инвест». «Система» никогда не предпринимала и не намерена предпринимать попыток уменьшить размер имущества, заверяют они. Продать их тайно и не получится: «Система» владеет пакетами в публичных компаниях, и решение об отчуждении акций будет тут же опубликовано в соответствии с корпоративными процедурами.

Таким образом, суд арестовал активы, основываясь только на предположениях истцов, но такому решению противоречит судебная практика, в том числе решения судьи Ирины Нурисламовой, которая рассматривает иск «Роснефти» к «Системе» в Арбитражном суде Башкирии, заключают ответчики. Например, в мае 2017 года Нурисламова отказала в обеспечении иска Эльмиры Назмиевой к ООО «Хлебный дом», так как истец основывался только на своих предположениях и не доказал наличие оснований для принятия обеспечительных мер. По тем же основаниям судья Нурисламова отказала в обеспечении иска по заявлению ЗАО «Стройизыскания» и Петра Бояринцева к Олегу Юзвенко в декабре 2016 года, Комитету по управлению городским имуществом г. Ульяновска по иску к ЖЭУ-1 и т.д.

Беспокойство «Системы» непонятно: если они собирались продавать акции, значит, мы правы и суд защитил наши интересы, сказал РБК Михаил Леонтьев. Если они не собирались продавать акции, то у них также не должно быть проблем, заключил он. В любом случае, если суд встанет на сторону «Системы», арест с акций будет снят, констатирует Леонтьев.

Дивиденды потребуют с приставов

27–29 июня АФК «Система» также подала жалобу и дополнения к ней в управление Федеральной службы судебных приставов по Москве. Судебный пристав Ольга Сталь превысила обеспечительные меры, наложенные судом, и кроме отчуждения акций запретила ответчикам получать доход на акции, а также обязала их предоставить график и суммы выплат дивидендов, указывают компании. Сталь фактически заблокировала выплату дивидендов МТС, БЭСК и «Медси», и АФК «Система» лишится как минимум 9,9 млрд руб. от МТС, пишут ответчики в жалобе. Если незаконные ограничения не будут сняты до 29 июня 2017 года, «Система» будет вынуждена обратиться в суд с иском о взыскании убытков с управления. Представитель «Системы» отказался комментировать, подано ли уже такое заявление.

Арест дивидендов — инициатива приставов, «Башнефть» и «Роснефть» об этом не просили, следует из жалобы «Системы» и «Системы-Инвест». Это подтвердил РБК и источник в «Роснефти». «У нас фантазия так далеко не заходила», — объясняет он. Михаил Леонтьев это не комментирует. Представитель Московского управления службы судебных приставов не ответил на запрос РБК.

«Дивиденды [МТС] должны быть выплачены в конце июля, в 20-х числах, я надеюсь, что мы к этому моменту сможем получить разъяснения и понять, что вообще произошло», — сказал в интервью телеканала РБК президент АФК «Система» Михаил Шамолин. МТС также собирается выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие 2017 года, «Система» может получить около 6,35 млрд руб. на арестованный пакет акций.

Суд принимает решение об аресте активов без участия сторон, напоминает партнер адвокатского бюро А2 Михаил Александров. Но если бы АФК «Система» знала о ходатайстве об аресте и затем о решении суда до возбуждения исполнительного производства, компания могла подать письменное возражение на ходатайство «Роснефти» и затем апелляцию, приостановив исполнение решения суда, рассуждает он. Тем не менее административно-процессуальный кодекс не содержит обязательств по срокам публикации поступивших в суд документов, и судья ничего не нарушила, говорит Александров.

Судебные приставы выходят за рамки определения суда крайне редко, указывает он. Это превышение полномочий: АФК «Система» может подать жалобу в прокуратуру и обжаловать действия приставов в суде, говорит Александров.

Расхождение в оценке активов может быть причиной для отмены обеспечительных мер, но обычно суды редко обращают внимание на такое несоответствие, говорит руководитель практики Sameta Маргарита Сологубенко. Точность оценки для суда важна, например, в случае определения ущерба, а в данном случае суд может не счесть расхождение оценок достаточным фактором для отмены обеспечительных мер, объясняет она. Суд может арестовать активы на сумму, которая превышает исковые требования, но эти цифры должны быть сопоставимы, говорит Александров. Расхождение в 65 млрд руб., безусловно, — одно из оснований для хотя бы частичного снятия ареста с акций, считает юрист.