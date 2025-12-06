 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Суд в США обязал Минюст рассекретить часть материалов по делу Эпштейна

Федеральный судья во Флориде распорядился рассекретить материалы большого жюри по делу обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними Джеффри Эпштейна из расследований 2005 и 2007 годов. Об этом сообщает Independent.

Решение о рассекречивании документов стало возможным после того, как конгресс обязал Минюст раскрыть все материалы расследования. Ведомство должно опубликовать часть файлов до 19 декабря, но материалы, которые видело большое жюри, пока остаются под отдельным рассмотрением.

Independent отмечает, что похожие запросы на рассекречивание рассматриваются в Нью-Йорке — как по делу самого Эпштейна, так и по делу его сообщницы Гислейн Максвелл. Адвокаты Максвелл выступают против публикации, утверждая, что это помешает ее попыткам добиться нового суда. Представители жертв, наоборот, считают раскрытие материалов важным и подчеркивают, что власти годами избегали расследования против окружения Эпштейна.

Reuters узнал о попытках Белого дома замедлить публикацию файлов Эпштейна
Политика
Фото: Alex Wong / Getty Images

Финансист Джеффри Эпштейн, в 2008 году признавший вину в организации проституции и осужденный за изнасилование несовершеннолетней, был повторно задержан в США летом 2019 года и обвинен в торговле девушками, в том числе 14-летними, и в склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний миллиардер покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда. Его подруга и сообщница, подданная Великобритании Гислейн Максвелл отбывает 20-летний срок за пособничество в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

В июле в Конгресс поступил законопроект об обнародовании в течение 30 дней всего массива материалов федерального расследования по делу Эпштейна. Минюст заявил, что раскрытие документов «неуместно». Такое заявление усилило общественные подозрения, что правительство скрывает связи Эпштейна с влиятельными людьми, включая президента США Дональда Трампа.

Во второй половине ноября законопроект был почти единогласно одобрен обеими палатами конгресса, затем его подписал Трамп.

Материал дополняется

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Джеффри Эпштейн рассекречивание США
