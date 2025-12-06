Губернатор Ленобласти сообщил о сбитых беспилотниках

Силы ПВО перехватили несколько дронов над Киришским районом Ленинградской области, сообщает губернатор Александр Дрозденко в телеграм-канале.

«Над Киришским районом уничтожено несколько БПЛА», — написал он.

В 6:09 по мск глава Ленобласти сообщил о воздушной опасности в регионе, на момент публикации она сохраняется.

Материал дополняется