 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Губернатор Ленобласти сообщил о сбитых беспилотниках

Губернатор Дрозденко: в Киришском районе Ленинградской области сбили дроны
Сюжет
Военная операция на Украине

Силы ПВО перехватили несколько дронов над Киришским районом Ленинградской области, сообщает губернатор Александр Дрозденко в телеграм-канале.

«Над Киришским районом уничтожено несколько БПЛА», — написал он.

В 6:09 по мск глава Ленобласти сообщил о воздушной опасности в регионе, на момент публикации она сохраняется.

Материал дополняется

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Софья Полковникова
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 88,7 (-1,2) Инвестиции, 08:32 Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 76,09 (-0,88) Инвестиции, 08:32
Глава IRENA предсказал последствия недоинвестирования в «чистую» энергию Бизнес, 09:01
4 отрасли, где применяются большие языковые модели РБК и GigaChat, 09:00
Слабое начало декабря. Топ-5 криптовалют с ростом за неделю Крипто, 09:00
Глава Института Европы назвал условие удвоения торговли России и ЕС Политика, 09:00
Глава Института Европы — о том, как вернуться к диалогу России и ЕСПодписка на РБК, 09:00
На Запорожской АЭС ночью приостанавливалось внешнее электроснабжение Политика, 08:59
Губернатор Ленобласти сообщил о сбитых беспилотниках Политика, 08:48
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Суд в США обязал Минюст рассекретить часть материалов по делу Эпштейна Политика, 08:45
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
Синоптики спрогнозировали облачные выходные в Москве Общество, 08:26
США одобрили возможную продажу Дании 200 ракет AMRAAM Политика, 08:10
Как выглядит дом в Москве, где мелодию для домофона придумал композитор РБК и TATE, 08:00
Афганистан начал поставлять в Россию хлопок Бизнес, 08:00
Посол увидел делегирование опасных задач Лондоном из-за соглашения с Осло Политика, 07:27