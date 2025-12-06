Губернатор Ленобласти сообщил о сбитых беспилотниках
Силы ПВО перехватили несколько дронов над Киришским районом Ленинградской области, сообщает губернатор Александр Дрозденко в телеграм-канале.
«Над Киришским районом уничтожено несколько БПЛА», — написал он.
В 6:09 по мск глава Ленобласти сообщил о воздушной опасности в регионе, на момент публикации она сохраняется.
Материал дополняется
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили