Политика
0

США одобрили возможную продажу Дании 200 ракет AMRAAM

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Дании 200 ракет AIM-120C-8 AMRAAM и дополнительного оборудования на сумму до $730 млн, сообщает пресс-служба Агентства Министерства обороны США по военному сотрудничеству.

В пакет входят секции управления, контейнеры, ПО, документация, запчасти и техническая поддержка. Уточняется, что стоимость пакета может измениться в зависимости от окончательных условий договора.

В сообщении говорится, что сделка направлена на усиление оборонных возможностей Дании и повышение ее совместимости с войсками США и НАТО. Договор не изменит военный баланс в регионе, подчеркнули в министерстве.

AIM-120C-8 AMRAAM — это ракеты средней дальности класса «воздух-воздух».

Дания решила сократить помощь Украине в 2026 году
Политика
Троэльс Лунд Поульсен

В середине ноября госдепартамент одобрил также возможную продажу Дании до 340 ракет AIM-9X Block II Sidewinder и до 34 блоков наведения на сумму $318,4 млн. В пакет входят учебные средства, ПО, запчасти, документация, логистическая и техническая поддержка.

В сентябре датский премьер-министр Метте Фредриксен сообщила, что государство приобретет ракеты и беспилотники большой дальности, сославшись на угрозу со стороны России. По словам Фредриксен, хотя прямой угрозы нападения на Данию нет, страна должна обладать средствами для ответного удара.

Российские власти не раз отвергали подозрения в намерении атаковать страны НАТО.

Софья Полковникова
Дания ракеты США
