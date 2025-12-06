 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Синоптики спрогнозировали облачные выходные в Москве

В субботу, 6 декабря, москвичей ждет облачная погода, температура воздуха будет варьироваться от плюс 2 до плюс 4 градусов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Погода».

Влажность останется на уровне от 85% до 89%. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 2 м/с, а атмосферное давление составит 758 мм рт. ст., что близко к нормальному значению для столичного региона.

Синоптики спрогнозировали пасмурную и сухую погоду в Москве
Общество
Фото:Владислав Шатило / РБК

В целом до конца недели в столице, согласно прогнозу, сохранится прохладная и облачная погода. В воскресенье температура днем будет колебаться от 0 до плюс 1 градуса, а в ночное время может опуститься до минус 2. Вероятность осадков минимально, но в отдельных районах возможны кратковременные легкие моросящие дожди. Влажность уменьшится и составит от 79% до 85%.

По данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, в субботу в столичном регионе пройдут небольшие дожди, в основном в северной части области. Кроме того, видимость будет ухудшена из-за дымки. Температурный фон останется на 3-4 градуса выше климатической нормы. В воскресенье ожидаются местами небольшие осадки, а еще гололедица.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Москва Погода Выходные
