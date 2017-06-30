Долговой рубеж

Как отправиться за границу, несмотря на запрет ФСПП

Все больше россиян не могут уехать за границу из-за долгов, свидетельствует статистика ФССП. Кто может оказаться в списке невыездных и что нужно сделать должникам, чтобы его покинуть?

Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Количество должников, которым запрещен выезд за границу, растет. Как сообщил РБК представитель Федеральной службы судебных приставов (ФССП), за пять месяцев 2017 года в Погранслужбе ФСБ России на исполнении находилось около 2,4 млн постановлений о временном ограничении на выезд — на 55% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наиболее часто эта мера применяется в Москве, Республике Башкортостан и Московской области.

Запрет на выезд за границу — серьезное ограничение гражданских свобод, которое считается действенной мерой воздействия на должников, говорит управляющий Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин. ФССП подтверждает это статисткой: с января по май было взыскано 11,1 млрд руб., что почти на 16% превышает сумму, взысканную за те же месяцы 2016 года.

РБК разбирался, в каком случае должникам могут запретить уезжать за границу и что нужно делать в этом случае.

Кому ограничивают выезд

По закону об исполнительном производстве выезд из России может быть временно ограничен для людей, чья признанная судом совокупная задолженность превышает 10 тыс. руб. При этом долги могут быть любыми: чаще всего основанием для вынесения постановления о запрете выезда становятся долги по банковским кредитам и займам в МФО, долги по штрафам, услугам ЖКХ, а также невыплаченные алименты и налоги, уточняет Сафиулин из Федерального фонда по защите прав вкладчиков и акционеров.

Важно, что человек становится невыездным отнюдь не в момент возникновения долга и даже не всегда после вынесения судебного решения. Решение об ограничении выезда принимают либо суд (если речь идет о задолженности по алиментам), либо ФССП — в остальных случаях. Общая схема выглядит так: сначала долг передается в суд, тот выносит решение о принудительном взыскании, после чего долг направляют в службу судебных приставов, которые осуществляют взыскание. Исключением является задолженность по штрафам ГИБДД — они сразу передаются в ФССП, минуя суды.

На практике судебные приставы не так часто прибегают к запрету на выезд, отмечает партнер адвокатского бюро «А2» Михаил Кюрджев. «Намного проще отправить запрос в банк, и если у должника на карте есть средства, они сразу списываются в бюджет», — объясняет юрист. Кроме того, приставы могут «заморозить» деньги на карте. Тогда должник должен будет оплатить задолженность и предоставить в ФССП квитанцию об оплате. После этого в течение семи дней средства на карте будут разблокированы, говорит Кюрджев.

Как скоро можно стать невыездным

Кредитор (будь то физическое или юридическое лицо) имеет право обратиться в суд сразу же, как только возникает просрочка, говорит партнер коллегии адвокатов «Юков и партнеры» Светлана Тарнопольская.

На оплату административных штрафов, в том числе штрафов ГИБДД, дается 60 дней, после чего долг, минуя суд, передается в ФССП. Впрочем, сама служба решения о запрете на выезд по таким долгам не принимает, для этого приставы должны обратиться в суд, который оценивает необходимость установления запрета.

Срок уплаты налогов устанавливается Налоговым кодексом и зависит от вида налога, говорит Кюрджев. «Если налоги не оплачены вовремя, то возникшая задолженность может не передаваться в суд очень долго — как показывает практика, вплоть до нескольких лет», — рассказывает он. Здесь многое зависит от суммы налоговой задолженности. По словам партнера коллегии адвокатов «Барщевский и партнеры» Павла Хлюстова, для налоговиков имеет значение сумма долга: в суд они обращаются, если объем налоговых претензий превышает 10 тыс. руб.

Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Само судебное разбирательство — с момента обращения до вступления в силу решения суда о взыскании — может занять несколько месяцев. После того как суд вынесет решение о принудительном взыскании, этот долг переходит службе судебных приставов. Истец должен самостоятельно обратиться к приставам с заявлением о возбуждении исполнительного производства, рассказывает Тарнопольская.

Одновременно с подачей заявления кредитор вправе написать ходатайство об ограничении должнику выезда за границу, говорит Павел Хлюстов. Также согласно закону об исполнительном производстве пристав может вынести постановление о временном ограничении на выезд по собственной инициативе.

После получения исполнительного листа пристав обязан возбудить производство и направить должнику постановление, сообщил Хлюстов. «Срок исполнения постановления — пять дней с момента получения извещения от ФССП. Если получатель в течение этого срока не выплачивает долг, тогда ему могут ограничить выезд», — рассказывает юрист. Ограничение на выезд, как правило, устанавливается на шесть месяцев, но может быть продлено в случае неуплаты долга в этот период, добавляет Сафиулин.

Как узнать о запрете

Опрошенные РБК юристы рекомендуют по крайней мере раз в несколько месяцев проверять базу ФССП на предмет наличия неоплаченных долгов. Это можно сделать удаленно — например, используя сервис «Банк данных исполнительных производств» на сайте службы или через мобильное приложение ФССП. Кроме того, приложения службы доступны в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Получить информацию об исполнительном производстве можно также через сервис госуслуг. Кроме того, должники могут позвонить или прийти в отделение ФСПП.

Пассажир у мобильного пункта Федеральной службы судебных приставов в терминале F аэропорта «Шереметьево» (Фото: Михаил Фомичев / ТАСС)

При этом узнать об ограничении на выезд за рубеж за эти долги на сайте ФССП у должника не получится, говорит Сафиулин. По его словам, о возможности выехать за границу нужно спрашивать у судебного пристава, который ведет дело. Либо если у должника есть личный кабинет на сайте госуслуг, то он может получить электронное извещение от ФССП там, добавляет эксперт.

Впрочем, юристы отмечают, что в ФССП периодически появляются неверные сведения — например, об уже уплаченных штрафах или неправильно начисленных налогах. Однако такие случаи обычно вызваны техническими ошибками и происходят относительно редко, уточняет Павел Хлюстов.

Что делать должникам

ФССП рекомендует провеять задолженность не менее чем за пять дней до поездки, а опрошенные юристы — за две недели. Оплатить задолженность можно на сайте ФССП — перевести деньги с банковской карты или со счета мобильного телефона, а также через систему WebMoney. Заплатить можно также в банке, предварительно получив квитанцию и реквизиты на сайте или на приеме у судебного пристава.

Погасив задолженность, необходимо предоставить подтверждающие документы судебному приставу, который должен будет подписать постановление об отмене запрета на выезд и направить его пограничникам, рассказывает Марат Сафиулин. Согласно закону об исполнительном производстве, эта процедура может занять от 10 до 14 дней. Павел Хлюстов советует должникам контролировать весь процесс, время от времени напоминая приставам о себе.

Если же в базе ФССП задолженность появилась по ошибке, то для начала стоит пообщаться с приставом, говорит Кюрджев. «Если в базе отражается уже оплаченный штраф, попросите у пристава электронную почту и отправьте туда копии документов об оплате», — говорит он. В случае если проблема не решится, долг можно оспорить в суде. «Процесс восстановления справедливости, как правило, растягивается на месяцы. Поэтому, если «долг» не очень большой, многие люди предпочитают уплатить его, съездить за границу, а уже потом его оспаривают. Однако это неправильная стратегия», — предупреждает Сафиулин.

По его словам, если человек уплатит «задолженность», а затем обратится в суд, то суд, скорее всего, расценит факт уплаты как признание задолженности. В таком случае шансы вернуть уже уплаченные деньги крайне малы. Так что опротестовывать задолженность необходимо сразу, как только человек узнает о ней. При этом «должник» останется в списке невыездных до конца разбирательства, признает эксперт. «Но в этом случае у него появляется возможность попытаться через суд взыскать убытки, понесенные в связи с неправомерным вынесением запрета на выезд», — заключает он.

При этом мнение о том, что снять запрет на выезд, расплатившись по долгам, если таковые вдруг обнаружатся, непосредственно в аэропорту, ошибочное. «Погасить задолженность прямо в аэропорту граждане могут уже сейчас, однако временное ограничение на выезд из Российской Федерации в настоящее время сразу же не будет снято», —​ говорится в сообщении пресс-службы ФССП. Дело в том, что информация о расплате должна достичь судебных приставов, а это занимает время.

Пока единственное, что предполагается сделать, — сократить этот срок. «В Госдуму уже внесен законопроект, согласно которому судебный пристав при директоре ФССП России будет снимать ограничение на выезд из Российской Федерации, как только информация о погашении задолженности отразится в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). Это позволит значительно сократить сроки снятия временного ограничения на выезд из Российской Федерации», — указывает пресс-служба ФССП​.