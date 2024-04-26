ЦБ впервые ужесточил требования к выдаче автокредитов

С 1 июля российские банки будут обязаны применять повышенные коэффициенты риска по автокредитам, выданным заемщикам со средней и высокой долговой нагрузкой. Автокредитование в России растет слишком быстро, считает Центробанк

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

С 1 июля 2024 года для российских банков начнут действовать повышенные макропруденциальные надбавки по автокредитам — такие ограничения для участников рынка установил Банк России. Для кредитов на покупку машин это произошло впервые.

По решению ЦБ надбавки будут распространяться на автокредиты, выданные заемщикам с относительно высоким показателем долговой нагрузки (ПДН) — выше 50%. Речь идет о клиентах, которые уже отдают на обслуживание имеющихся кредитов и займов более 50% своего ежемесячного дохода.

Банк России объяснил ужесточение требований по автокредитам тем, что этот сегмент кредитного рынка растет высокими темпами — 53% в годовом выражении по состоянию на 1 апреля.

«Он [рост] обеспечивается в том числе ослаблением банками стандартов кредитования», — подчеркнул регулятор. По его оценкам, за первый квартал этого года 61% автокредитов был предоставлен заемщикам с ПДН выше 50%. Годом ранее доля таких выдач составляла 50%, а в начале 2022 года — 44%.

Рост закредитованности населения — комплексное явление, воздействовать на проблему нужно во всех сегментах розничного кредитования, объясняет логику решения ЦБ управляющий директор рейтингового агентства Эксперт РА Юрий Беликов: «Странно выглядела ситуация, когда потребительское и ипотечное кредитование стали ограничивать, а автокредитованию позволили расти без каких-либо ограничений. Вероятно, противоречие замечено».

Аналитик при этом указывает, что надбавки пока касаются автокредитов с высоким ПДН и не зависят от суммы первоначального взноса по ним (LTV), и называет их «довольно лояльными».

«Не думаю, что такие надбавки массово демотивируют банки выдавать новые автокредиты закредитованным заемщикам. У банков есть ликвидность, которую нужно доходно размещать. Все сегменты кредитования физических лиц теперь имеют те или иные регуляторные ограничения. Значит, в таких условиях банки будут ставить в приоритет выдачи в тех сегментах, где эти ограничения самые терпимые и менее значимые для капитала. При текущем распределении надбавок таким сегментом останется автокредитование», — рассуждает Беликов.

На 1 марта 2024 года задолженность россиян по автокредитам составляла 1,82 трлн руб. (.pdf) Ускорение выдач в этом сегменте началось еще год назад, с тех пор банки почти каждый месяц обновляли рекорд по объему предоставленных ссуд.

«Качество портфеля автокредитов пока выглядит хорошим. Но то же самое можно сказать и про ипотечный портфель. Пока что индикатором ухудшения ситуации в рознице выступает не просрочка, а плохие показатели долговой нагрузки населения в целом», — отмечает Беликов.