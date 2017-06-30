Свастику опротестуют в Страсбурге

Активист ПАРНАС пожаловался в ЕСПЧ на нарушение свободы выражений мнений

Член ПАРНАС пожаловался в ЕСПЧ на приговор за изображение свастики, которое было опубликовано семь лет назад. Преследование активиста началось после того, как в ноябре 2016 года он стал сопредседателем регионального отделения

Фото: Vincent Kessler / Reuters

Обращение в Европейский суд по правам человека подал сопредседатель челябинского отделения партии ПАРНАС Андрей Линев. Он пожаловался на нарушение свободы выражений мнений и права на справедливое судебное разбирательство (ст. 10 и 6 Европейской конвенции по правам человека). Жалобу подготовил адвокат международной правозащитной группы «Агора» Андрей Лепехин. Копия документа есть в распоряжении РБК.

В июле 2010 года и в октябре 2014-го Линев сделал репосты на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» фотографий и рисунков людей в «форменной одежде, похожей на нацистскую военную форму; одним из элементов этой формы являются повязки на рукавах с изображением свастики. На одном из изображений находится полуобнаженная девушка также с повязкой на руке со свастикой». На эти записи сотрудники Центра по противодействию экстремизму обратили внимание в мае 2016 года. Через полгода Линева, который в ноябре стал сопредседателем отделения, вызвали для дачи объяснений в полицию, а затем в прокуратуру.

На активиста завели административное дело о пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской атрибутики. «27 декабря 2016 года в судебном заседании заявитель подтвердил, что не имел цели пропаганды фашизма и нацизма при публикации спорных изображений. Изображения разместил на своей интернет-странице, хоть и для общего доступа, но для себя, из эстетических соображений, так как нравится военная форма и как она смотрится на женщинах», — говорится в жалобе. В результате Линева арестовали на семь суток.

В обращении говорится, что сама по себе публикация спорных изображений является не экстремистской деятельностью, а правом свободно выражать свое мнение.

«Заявитель не оспаривает, что свастика для жителей России ассоциируется с периодом Второй мировой войны и агрессии нацистской Германии против Советского Союза и может вызывать разные чувства. Именно поэтому свастика является элементом истории, часто используемым в учебных, исторических и художественных произведениях. В спорных изображениях свастика является не основным их элементом, и ее изображение не может свидетельствовать об оправдании фашизма (идеологии нацизма)», — подчеркивается в материалах ЕСПЧ.

Адвокат Лепехин отметил, что, хотя российские власти придерживаются полного запрета на демонстрацию нацистской символики, это ограничение «не распространяется на средства массовой информации, которые регулярно транслируют исторические и художественные фильмы о периоде Второй мировой войны». «Изображения военной формы со свастикой можно свободно встретить и в музеях. Поэтому заявитель утверждает, что привлечение его к ответственности является явной дискриминацией по сравнению с другими субъектами, демонстрирующими свастику свободно», — указал Лепехин.

Сам Линев полагает, что сотрудники правоохранительных органов намеренно устранили его «из общественного пространства»: «Привлечение к административной ответственности за совершение экстремистских действий закрывает возможность для заявителя участвовать в выборах». Именно по этой причине полицейские мониторили личную страницу активиста в социальной сети: «Для того чтобы обнаружить на его странице через шесть лет и два года соответственно спорные изображения после их размещения, сотрудникам полиции необходимо было целенаправленно исследовать интернет-страницу заявителя на протяжении нескольких часов, а то и дней».