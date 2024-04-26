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Военная операция на Украине ,  
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Нидерланды раскрыли условие поставок оружия Украине

Минобороны Нидерландов сочло реалистичной перспективой поражение Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Нехватка боеприпасов и необходимость усиления систем ПВО могут привести к поражению Украины, считает глава Минобороны Нидерландов. Она отметила быстрое пополнение запасов вооружения Россией. Москва осуждает помощь Запада Киеву
Кайса Оллонгрен
Кайса Оллонгрен (Фото: Heiko Becker / dpa / Global Look Press)

Просьбы Украины об усилении систем ПВО и нехватка боеприпасов говорят о реальной перспективе того, что в конечном счете ей не удастся победить Россию, заявила в интервью газете NRC и.о. главы Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

«На фронте сложно из-за нехватки боеприпасов. Русским удалось перенасытить украинскую ПВО ракетами и беспилотниками. И если Украина каждый день требует усиления противовоздушной обороны, это, конечно, также является приглашением русским продолжать свои атаки», — сказала она, указав на более быстрое пополнение запасов вооружений Россией, чем западными странами.

Вместе с тем Оллонгрен назвала сложным вопрос журналиста о передаче Киеву одной из четырех имеющихся у Нидерландов систем Patriot. «Мы говорим о дефицитных возможностях, в том числе и для Нидерландов. Мы, безусловно, можем сделать что-то большее, но это должно быть сделано в сотрудничестве с другими странам», — отметила министр.

Комментируя недавнюю поставку США дальнобойных ракет ATACMS и требование не наносить удары по территории России, глава Минобороны перечислила условия Нидерландов при оказании помощи Киеву. «У нас простое соглашение. Если Нидерланды поставляют оружие Украине, мы просим, чтобы они использовали его для самообороны в соответствии со ст. 51 Устава ООН и соблюдали гуманитарное право войны. Согласно Уставу ООН, вы также можете нападать на тех, от кого вы защищаетесь, например, в России», — сказала она.

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Фото:Samuel Corum / Getty Images
На уточняющий вопрос про возможность подобных ударов по Крымскому мосту министр уточнила: «Им позволено защищаться, и при этом они могут атаковать цели, имеющие военное значение».

Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил о готовности выкупить системы Patriot у стран, которые не планируют поставлять военную помощь Украине. Это последовало после неоднократных призывов Киева к оказанию именно такой поддержки. По словам президента Украины Владимира Зеленского, пять-семь ЗРК Patriot «разблокируют небо» и защитят украинскую промышленность.

Москва осуждает любую западную помощь Киеву, считая, что она затянет конфликт и не изменит его исход. Президент России Владимир Путин ранее предупредил, что российские военные «пощелкают» поставленные Украине ПВО Patriot.

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