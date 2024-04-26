При обстреле в Херсонской области погиб один человек

Фото: SALDO_VGA / Telegram Фото: SALDO_VGA / Telegram Фото: SALDO_VGA / Telegram Фото: SALDO_VGA / Telegram Фото: SALDO_VGA / Telegram Фото: SALDO_VGA / Telegram

При обстреле жилого сектора в Новой Каховке Херсонской области погиб один человек, об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Один человек погиб. Повреждены три частных домостроения», — говорится в сообщении.

Противник выпустил 12 мин из 120-мм минометов. Сальдо также рассказал, что за последние сутки подразделения группировки войск «Днепр» вели активную контрбатарейную борьбу, уничтожали беспилотники, живую силу и технику противника на правом берегу Днепра.

Накануне, 25 апреля, также сообщалось об обстреле города Таврийска Новокаховского округа. Пострадал один ребенок 12 лет, у него осколочные ранения шеи, сейчас он находится в больнице. Был поврежден газопровод в городе.