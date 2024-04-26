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Военная операция на Украине ,  
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При обстреле в Херсонской области погиб один человек

Сюжет
Военная операция на Украине

Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram

При обстреле жилого сектора в Новой Каховке Херсонской области погиб один человек, об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Один человек погиб. Повреждены три частных домостроения», — говорится в сообщении.

Мужчина погиб при обстреле села в Курской области
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Фото:gubernator_46 / Telegram

Противник выпустил 12 мин из 120-мм минометов. Сальдо также рассказал, что за последние сутки подразделения группировки войск «Днепр» вели активную контрбатарейную борьбу, уничтожали беспилотники, живую силу и технику противника на правом берегу Днепра.

Накануне, 25 апреля, также сообщалось об обстреле города Таврийска Новокаховского округа. Пострадал один ребенок 12 лет, у него осколочные ранения шеи, сейчас он находится в больнице. Был поврежден газопровод в городе.

При обстреле в Херсонской области погиб один человек
При обстреле в Херсонской области погиб один человек

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Теги
обстрел Херсон Владимир Сальдо ВСУ
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