При обстреле в Херсонской области погиб один человек
При обстреле жилого сектора в Новой Каховке Херсонской области погиб один человек, об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Один человек погиб. Повреждены три частных домостроения», — говорится в сообщении.
Противник выпустил 12 мин из 120-мм минометов. Сальдо также рассказал, что за последние сутки подразделения группировки войск «Днепр» вели активную контрбатарейную борьбу, уничтожали беспилотники, живую силу и технику противника на правом берегу Днепра.
Накануне, 25 апреля, также сообщалось об обстреле города Таврийска Новокаховского округа. Пострадал один ребенок 12 лет, у него осколочные ранения шеи, сейчас он находится в больнице. Был поврежден газопровод в городе.
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