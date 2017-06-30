Экс-президент бежал досрочно

Бывший глава ПМР уехал в Молдавию, не дожидаясь суда

Экс-президент Приднестровской республики Евгений Шевчук после снятия с него неприкосновенности бежал в Молдавию от пяти уголовных дел

Евгений Шевчук (Фото: Геннадий Гуляев / «Коммерсантъ»)

Бывший президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Евгений Шевчук в ночь на 28 июня тайно покинул территорию страны. Как заявил 28 июня председатель Верховного cовета ПМР Александр Щерба, экс-президент пересек реку Днестр и скрылся на территории Молдавии. То, что экс-президент находится в Кишиневе, «Интерфаксу» 29 июня подтвердил источник в МВД Молдавии.

Побег Шевчука произошел за несколько часов до того, как Верховный совет ПМР подавляющим большинством голосов в 35 из 43 депутатов лишил экс-президента неприкосновенности. Поводом стали пять уголовных дел, по которым Шевчук проходит как основной фигурант. Совет также дал согласие на привлечение Шевчука к уголовной ответственности.

По словам Щербы, Шевчук принял решение бежать из страны после того, как получил от него документы к готовящемуся заседанию по лишению неприкосновенности. Заседание прошло по запросу прокурора непризнанной республики Анатолия Гурецкого.

Сам Шевчук в своем Facebook назвал решение парламента «провокацией» и «сведением счетов». По словам политика, решение парламентариев не имеет смысла, поскольку после сдачи полномочий полгода назад он и так был лишен президентских привилегий, социальных гарантий и неприкосновенности. «Привилегии и льготы оставлены только для первого президента (Игоря Смирнова. — РБК) и тех последующих, кто вышел на пенсию», — подчеркнул Шевчук, которому недавно исполнилось 49 лет. Он также отметил: новые власти не справляются с выполнением социальных обещаний, заменяя их в общественном поле «показательными провокациями и запугиванием».

Прокуратура ПМР в представлении депутатам утверждала, что проводить расследование «представляется невозможным», поскольку Шевчук обладает неприкосновенностью как лицо, ранее занимавшее должность президента республики.

Вадим Красносельский (Фото: Андрей Мардарь / «Коммерсантъ»)

Под прицелом «Шерифа»

Шевчук был президентом непризнанного Приднестровья с 2011 по 2016 год. В прошлом году он выставил свою кандидатуру на переизбрание, однако на выборах 11 декабря уступил бывшему тогда спикером Верховного совета Вадиму Красносельскому.

Оба политика связаны с крупнейшим в стране холдингом «Шериф», владеющим сетью супермаркетов и АЗС, текстильным комбинатом, хлебозаводами, телекоммуникационной компанией. «Шериф» является крупнейшим работодателем в ПМР и обеспечивает до половины налоговых поступлений в бюджет непризнанной республики.

В конце 1990-х годов Шевчук некоторое время работал заместителем директора холдинга. А Красносельский в начале 2010-х годов, до избрания в парламент, возглавлял службу безопасности «Шерифа». До этого он пять лет был министром внутренних дел ПМР.

Однако во время президентской кампании 2016 года Шевчук начал резко критиковать холдинг, который, по его словам, работает против интересов республики и контролирует Верховный совет. Ведущей фракцией в парламенте является центристское «Обновление»: 33 из 43 мандатов. Ранее Шевчук возглавлял эту партию, но в 2010-м был смещен с поста и заменен Анатолием Каминским — тогда спикером Верховного совета, а ныне прокурором республики.

Нынешний председатель «Обновления» Галина Антюфеева в апреле 2016 года обвинила Шевчука в том, что президент и его приближенные через офшорные фирмы вывели из страны около $100 млн. «Людям сейчас понарассказывают про миллионы, чтобы никто не узнал о миллиардах», — заявил в минувшую среду экс-президент. О каких миллиардах идет речь, он не пояснил.

В четверг Шевчук заявил, что уехал в Молдавию на автомобиле, а не уплыл на лодке, как ранее сообщалось в прессе. Возвращаясь из Тирасполя домой в город Рыбница, он якобы заметил слежку и узнал сотрудников службы безопасности «Шерифа». Получив информацию, что его «заказал» владелец «Шерифа» Виктор Гушан, он пересел на такси и выехал в сторону Молдавии.

Кампания продолжается

Как заявил в среду Александр Щерба, против экс-президента открыто пять уголовных дел, связанных с коррупцией и превышением должностных полномочий. «В течение 2012–2016 годов Шевчук выходил за рамки служебных обязанностей и создал систему, которая коррумпированно работала на вывод денежных средств из бюджета и для личного обогащения», — сказал Щерба на заседании Верховного совета.

Как сообщил РБК один из восьми независимых депутатов Верховного совета ПМР Андрей Сафонов, парламентское расследование хищений началось в прошлом году. После этого Счетная палата проанализировала ситуацию, и только потом дело было передано в прокуратуру.

В чем обвиняют президента Генпрокуратура расследует пять дел, фигурантом которых является экс-президент. Первое из дел связано с незаконным выводом из ПМР около $8 млн. Второе дело — откаты Шевчуку со стороны концерна «Биохим»: президент якобы получал по 12 центов с каждого литра произведенного на заводе спирта. Согласно третьему делу, Шевчук и Геннадий Кузьмичев (председатель Государственного таможенного комитета ПМР в 2012–2013 годах) участвовали в организации контрабандных схем. С 2013 по 2015 год Кузьмичев возглавлял МВД непризнанной республики, пытался принимать участие в прошлогодних президентских выборах, но его регистрация как кандидата была отменена. Четвертое дело связано с замораживанием и незаконным изъятием до 30% зарплат и пенсий граждан ПМР. Наконец, пятое касается двух бывших заключенных, которые были незаконно выпущены на свободу по распоряжению Шевчука.

Уголовное преследование Шевчука является очередным эпизодом борьбы за влияние в ПМР, уверен старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований Института экономики РАН Андрей Девятков. Эксперт считает, что новые власти вообще не хотят видеть Шевчука, который по-прежнему имеет политические амбиции и надеется их реализовать, в непризнанной республике.

«Шевчука никто не задерживал, ему дали спокойно уехать. А расследования против него — это скорее просто способ предотвратить его новые появления в Тирасполе», — уверен Девятков. По его мнению, Россия могла сыграть в этом деле роль посредника, обеспечив Шевчуку гарантии безопасности.

Сафонов подчеркивает: следствие будет продолжаться и его результаты будут опубликованы, чтобы «в будущем такие злоупотребления в Приднестровье уже не были возможны». Депутат указывает на то, что процедура заочного суда в Приднестровье не проработана, что может осложнить продолжение процесса экс-президента. По словам парламентария, «по всей видимости, теперь придется вносить изменения в законодательство» для упрощения процедуры заочного суда.

Преследование экс-президента — это своего рода продолжение избирательной кампании, которая была очень жаркой и непримиримой, в ее ходе в Верховном совете были созданы специальные депутатские комиссии по расследованию заявлений кандидатов о нарушениях, их работа должна была получить логическое завершение, сказал РБК научный руководитель тираспольской Школы политических исследований Анатолий Дирун. Преследование экс-президента не сулит ничего хорошего для Приднестровья, указывает эксперт, и сопряжено с имиджевыми рисками. «Приднестровье, которое всегда отличалось консолидированной позицией и всегда внутренние проблемы старалось решать самостоятельно и не выносить их на публичное обсуждение, сегодня, к сожалению, это правило нарушило», — говорит Дирун. Эксперт напоминает, что претензии относительно расходования госсредств предъявлялись и к первому президенту Смирнову в 2011 году, но после выборов и победы Шевчука ситуация «сошла на нет».