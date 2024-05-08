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Война санкций ,  
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EUobserver узнал детали нового европейского пакета санкций против России

EUobserver: страны ЕС согласуют новый пакет санкций против России к июлю
Сюжет
Война санкций
В ЕС хотят запретить партиям и СМИ получать российское финансирование, а портам — обслуживать поставки СПГ из России в неевропейские страны
Фото: Александр Казаков / ТАСС
Фото: Александр Казаков / ТАСС

В новый пакет санкций ЕС против России войдет запрет на получение европейскими политическими партиями, НПО и медиа российского финансирования, пишет EUobserver. Издание ознакомилось с черновым вариантом 14-го европейского санкционного пакета.

В запрете на финансирование могут быть сделаны исключения в случае, если это «никоим образом не будет мешать демократическим процессам в союзе», о подобных разрешениях нужно будет уведомлять Еврокомиссию.

Эту меру EUobserver связал с так называемым делом Russiagate: в марте стало известно, что чешское СМИ под названием «Голос Европы» платило евродепутатам за распространение «пророссийской информации». Среди тех, кто был замешан в этом, называли политиков из немецкой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Максимилиана Кра и Петра Быстрона, они отвергали обвинения.

В Европе также предлагают запретить портам обслуживать поставки СПГ из России в неевропейские страны, запретить заход в порты суднам, нарушающим санкции, ужесточить ограничения в отношении российской авиации. В список организаций, в отношении которых действуют меры усиленного экспортного контроля, добавят 52 структуры.

Новый пакет санкций может быть согласован к июлю, пишет издание.

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Фото:Christopher Furlong / Getty Images

6 мая Bloomberg со ссылкой на источники сообщил о еще одной идее, которая может войти в новый санкционный пакет ЕС, — ограничения против Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Центробанка (аналог международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT, от которой в рамках санкций отключили часть российских банков).

Среди других возможных ограничений, названных в материале Bloomberg: запрет на импорт российского гелия, ужесточение ограничений на экспорт марганцевой руды и редкоземельных элементов, закрытие доступ в европейские порты 11 судам, которые подозревает «в содействии военным усилиям России».

Собеседники Bloomberg также называли аналогичную с описанной EUobserver идею о запрете на реэкспорт СПГ.

Последний на данный момент, 13-й пакет санкций против России, ЕС ввел в феврале, в канун двухлетия с начала российской военной операции на Украине. В частности под экспортные ограничения попали несколько зарубежных компаний, в частности, китайских, которых обвинили в содействии развитию российского ОПК.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что новые санкции создают дополнительные проблемы, но российский бизнес научился защищаться от рисков.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
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