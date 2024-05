Второй полуфинал «Евровидения» состоится в Швеции 9 мая. У каких стран наибольший шанс на победу, по мнению букмекеров, как на конкурс повлияла геополитика и какую альтернативу готовит Россия — в обзоре РБК

Фото: TT News Agency / Johan Nilsson / File Photo / Reuters

9 мая в шведском городе Мальме состоится второй полуфинал музыкального конкурса «Евровидение — 2024». За право выхода в финал (он запланирован на 11 мая) будут бороться 16 стран, в числе которых — Израиль, Армения, Латвия и Грузия. После первого отбора по результатам голосования в него уже попали Украина, Хорватия, Финляндия, Словения, Ирландия, Литва, Люксембург, Кипр, Португалия и Сербия.

Россия участия в «Евровидении» не принимает с 2022 года после исключения «Первого канала» и ВГТРК из Европейского вещательного союза (ЕВС). Соответственно, российские телеканалы показывать конкурс не будут, а зрители из России не смогут голосовать. Однако прямую трансляцию без комментаторов можно будет посмотреть на официальном канале «Евровидения» в YouTube.

Кому букмекеры пророчат победу, какая страна вернется на конкурс после более чем 30-летнего перерыва и как Израиль едва не лишился права на участие из-за политизированной песни — в обзоре РБК.

Как проходит «Евровидение» Конкурс эстрадной песни «Евровидение» проводится с 1956 года. Участие в нем принимают исполнители из стран — членов Европейского вещательного союза. Несмотря на формально географический принцип конкурса, участие может принимать любая входящая в ЕВС страна. Этим объясняется, например, участие в «Евровидении» Австралии или Израиля. Местные телекомпании, состоящие в ЕВС, не просто ведут трансляцию мероприятия в своей стране, но и полностью организовывают делегацию, пиар и выступление своего участника. Они же выступают правообладателями трансляции. С 2004 года «Евровидение» состоит из трех шоу: двух полуфиналов и финала, которые транслируются в прямом эфире. Каждая страна может направить только один коллектив не больше шести человек с песней продолжительностью не более трех минут. Причем песня должна быть написана специально для «Евровидения» и не может быть представлена до национального отбора на конкурс. За участников голосуют телезрители и национальное жюри из стран — участников ЕВС, их баллы суммируются, а исполнитель с наибольшим количеством баллов признается победителем. Следующее шоу традиционно проводится в стране-победительнице предыдущего. Однако, например, конкурс 2023 года проходил в Великобритании, несмотря на победу в 2022 году Украины.

Как проходит текущее «Евровидение»

«Евровидение — 2024» стало 68-м по счету конкурсом. Участие в нем принимают 37 стран. После более чем 30-летнего перерыва выступать на «Евровидении» будет представитель Люксембурга: в последний раз страна выступала на конкурсе в 1993 году, причем до этого представлявшие ее артисты побеждали пять раз.

Однако ряд стран от участия в этом году отказались. В их числе Румыния (причиной стали затянувшиеся переговоры между румынской вещательной корпорацией TVR и местным Министерством финансов по согласованию бюджета) и Северная Македония (македонская телекомпания МРТ распределила бюджет в пользу празднования юбилеев местного радио и телевидения, не выделив финансирование на делегацию для конкурса).

Вести конкурс будут телеведущая Петра Меде (для нее это уже третий опыт на сцене «Евровидения») и актриса Малин Акерман (известна по фильмам «Хранители» режиссера Зака Снайдера и «Рэмпейдж» с Дуэйном Джонсоном в главной роли).

Сколько стоит «Евровидение»

Стоимость проведения «Евровидения» не фиксирована и зависит от таких факторов, как возможности принимающей страны, спонсорские пакеты и стоимость вступительного взноса, который платит каждая участвующая телекомпания. Наибольшие взносы платят Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания, за что участники этих стран получают право выхода в финал, минуя отборы полуфиналов.

Одним из самых дорогих в истории конкурса считается шоу в Копенгагене (Дания) в 2014 году, организация которого стоила $60 млн, а основной бюджет был направлен на строительство концертной арены. Азербайджан в 2012 году потратил на проведение «Евровидения» $46 млн. Отдельной статьей расходов в размере $130 млн стало строительство специально под конкурс «Бакинского кристального зала».

На проведение «Евровидения» в 2009 году в Москве было потрачено порядка $44 млн, из которых около $6 млн выделил Европейский вещательный союз, а по 1 млрд руб. и 200 млн руб. — правительство и московские власти соответственно. Спонсорами шоу тогда выступали Райффайзенбанк, Schwarzkopf, «Ростелеком», Pepsi, Mary Kay и Gold Mine Beer, официально стоимость спонсорских пакетов не раскрывалась.

Официальный бюджет «Евровидения — 2024» не раскрывался, однако известно, что один только муниципалитет Мальме выделил на конкурс 30 млн шведских крон (или примерно €2,5 млн).

Организаторы «Евровидения» зарабатывают в том числе на продаже билетов на шоу: помимо транслируемых полуфиналов и финала, зрителям в зале также доступны по две их репетиции. В этом году билеты на транслируемые полуфиналы стоят от €46 до €211, на финал — €76 до €334. Репетиции дешевле: от €13 до €211. Кроме того, затраты на конкурс «отбиваются» за счет голосования, так как отправка сообщений в поддержку участников платная: в этом году один голос будет стоить €0,99.

Как изменились правила

В этом году организаторы «Евровидения» изменили порядок голосования в финале. Если раньше оно начиналось после выступления всех участников, то теперь старт будет объявлен после выхода на сцену первого же исполнителя. Такое решение оргкомитет конкурса объяснил желанием повысить динамичность шоу и позволить зрителям быстрее определиться с фаворитом. Подобная схема не нова: аналогичным образом голосование проходило в 2010 году и 2011 году.

Раньше начнется и онлайн-голосование для поклонников конкурса из стран, не принимающих участия в «Евровидении», но входящих в ЕВС. Его старт будет объявлен сразу после завершения второй генеральной репетиции каждого полуфинала и непосредственно финала и продлится до начала прямых эфиров.

Еще одно важное изменение в регламенте касается выступлений участников из стран — исторических организаторов «Евровидения»: Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании, а также страны-хозяйки Швеции. В прошлом они, в отличие от всех остальных, автоматически проходили в финал и выступали только один раз. Правило допуска этих артистов к финалу вне конкурса сохраняется, однако теперь они будут демонстрировать показательные выступления в рамках полуфиналов.

Что говорят букмекеры

Главным фаворитом букмекеров на грядущем «Евровидении» выступает Хорватия, которую представляет певец Марко Пуришич, известный под псевдонимом Baby Lasagna. Артист выступит с песней Rim Tim Tagi Dim в нестандартном для придерживающегося поп-формата конкурса жанре техно-панка. К слову, для самого Пуришича этот жанр привычен: в прошлом он был гитаристом хорватской рок-группы Manntra. Вероятность выигрыша артиста букмекеры оценивают в 36% (по состоянию на 7:30 по московскому времени 8 мая). Если прогноз оправдается, это будет первая победа Хорватии в истории «Евровидения». Прежде лучшим результатом для представителей этой страны было четвертое место в 1996 году и 1999 году. А за последние два десятилетия хорваты девять раз даже не проходили отбор в финал.

На второе место с шансом на победу в 16% букмекеры ставят швейцарского артиста Nemo, который исполнит песню The Code в смешанном жанре поп-музыки, рэпа и оперного вокала. Швейцария выигрывала «Евровидение» дважды: сначала в 1956 году, когда эта же страна принимала самый первый конкурс, а затем в 1988 году, когда страну представляла Селин Дион. Впрочем, куда чаще Швейцария занимала последнее место, а четыре раза — в последний раз в 2004 году — представители этой страны не получали ни одного балла. На третьем месте — итальянка Анджелина Манго с песней La Noia и шансом на победу в 10%. В последний раз Италия выигрывала «Евровидение» в 2021 году.

Украину, которую в этом году представляет женский дуэт Alyona Alyona и Jerry Heil с песней Teresa & Maria, букмекеры ставят на четвертое место, хотя до первого полуфинала страна входила в тройку фаворитов. Шансы исполнительниц на победу составляют 8%. Украина участвует в «Евровидении» с 2003 года и в общей сложности побеждала трижды. Режиссером нового номера стала Таня Муиньо, известная по работе над клипами Кэти Перри, Билли Айлиш и Бритни Спирс. В ее арсенале — премия MTV Video Music Awards за лучшую операторскую работу и поп-видео и две номинации на Grammy в категории «Лучшее музыкальное видео».

Наибольшие шансы финишировать последней, по прогнозу букмекеров, в этом году у Испании. Страну представляет электропоп-дуэт Nebulossa с песней Zorra. Испания занимала последнее место на «Евровидении» пять раз, три из них — с нулевым результатом. Шансы на полный проигрыш Nebulossa в этом году букмекеры оценивают в 23%. На втором месте в антирейтинге — немецкий певец ISAAK с песней Always on the Run (21%), на третьем — представитель Великобритании Olly Alexander с песней Dizzy (9%).

С какими скандалами столкнулись организаторы

Крупнейшим скандалом, развернувшимся вокруг «Евровидения» в этом году, стал вопрос участия в конкурсе Израиля. Сначала на фоне войны с ХАМАС пользователи социальных сетей начали требовать от организаторов дисквалификации этой страны по аналогии с тем, как это произошло с Россией после начала военной операции на Украине. Представители финской музыкальной индустрии даже составили петицию с призывом отказаться от участия в случае, если Израиль все же представит на конкурс своего исполнителя. Кроме того, авторы петиции выступили с критикой местной вещательной компании Yle, обвинив ее в двойных стандартах, так как именно Финляндия первой призвала исключить из конкурса Россию в 2022 году.

С требованиями запретить Израилю выступать на «Евровидении» также выступала представительница Франции на конкурсе 2023 года La Zarra. Однако организаторы позже заявили, что конкурс не имеет политического подтекста, а участие в нем принимают не правительства, а общественные телевещатели.

Вторая волна скандала началась в конце февраля после отказа ЕВС принять к участию израильскую песню October Rain, в которой был политический подтекст. Однако израильский телевещатель Kan заявил, что менять текст не будет. Позже страна отправила на согласование в вещательный союз другую песню, Dance Forever, но и ее отклонили по политическим мотивам. В конечном счете несмотря на заявление Kan о планах отказаться от участия в случае, если песни не будут согласованы, Израиль утвердил третий вариант — композицию певицы Эден Голан «Hurricane».

Еще один инцидент произошел во время отбора участника от Кипра. Дело в том, что по правилам конкурса национальные отборы кандидатов должны проводиться на территории той страны, которая будет направлять исполнителя, и только состоящими в ЕВС компаниями. Обычно это происходит в формате местного телевизионного конкурса с элементом зрительского голосования (хотя, например, многих участников от России не выбирали, а назначали, но этот способ используется реже). Однако киприотский телевещатель CyBC объявил, что страну будет представлять победитель шоу талантов Fame Story, соорганизатором которого выступает греческий канал Star — конкурент единственного на территории Греции правообладателя на вещание «Евровидения» телерадиокомпании ERT. ERT обратился в Европейский вещательный союз с требованием запретить Кипру отбирать своего участника через Fame Story. В результате Кипр без конкурса назначил представителем страны Силию Капсис.