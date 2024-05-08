 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

«Евровидение — 2024»: кто дебютирует и на кого ставят букмекеры

Второй полуфинал «Евровидения» состоится в Швеции 9 мая. У каких стран наибольший шанс на победу, по мнению букмекеров, как на конкурс повлияла геополитика и какую альтернативу готовит Россия — в обзоре РБК
Фото: TT News Agency / Johan Nilsson / File Photo / Reuters
Фото: TT News Agency / Johan Nilsson / File Photo / Reuters

9 мая в шведском городе Мальме состоится второй полуфинал музыкального конкурса «Евровидение — 2024». За право выхода в финал (он запланирован на 11 мая) будут бороться 16 стран, в числе которых — Израиль, Армения, Латвия и Грузия. После первого отбора по результатам голосования в него уже попали Украина, Хорватия, Финляндия, Словения, Ирландия, Литва, Люксембург, Кипр, Португалия и Сербия.

Россия участия в «Евровидении» не принимает с 2022 года после исключения «Первого канала» и ВГТРК из Европейского вещательного союза (ЕВС). Соответственно, российские телеканалы показывать конкурс не будут, а зрители из России не смогут голосовать. Однако прямую трансляцию без комментаторов можно будет посмотреть на официальном канале «Евровидения» в YouTube.

Кому букмекеры пророчат победу, какая страна вернется на конкурс после более чем 30-летнего перерыва и как Израиль едва не лишился права на участие из-за политизированной песни — в обзоре РБК.

Содержание:

Как проходит «Евровидение»

Конкурс эстрадной песни «Евровидение» проводится с 1956 года. Участие в нем принимают исполнители из стран — членов Европейского вещательного союза. Несмотря на формально географический принцип конкурса, участие может принимать любая входящая в ЕВС страна. Этим объясняется, например, участие в «Евровидении» Австралии или Израиля. Местные телекомпании, состоящие в ЕВС, не просто ведут трансляцию мероприятия в своей стране, но и полностью организовывают делегацию, пиар и выступление своего участника. Они же выступают правообладателями трансляции.

С 2004 года «Евровидение» состоит из трех шоу: двух полуфиналов и финала, которые транслируются в прямом эфире. Каждая страна может направить только один коллектив не больше шести человек с песней продолжительностью не более трех минут. Причем песня должна быть написана специально для «Евровидения» и не может быть представлена до национального отбора на конкурс. За участников голосуют телезрители и национальное жюри из стран — участников ЕВС, их баллы суммируются, а исполнитель с наибольшим количеством баллов признается победителем. Следующее шоу традиционно проводится в стране-победительнице предыдущего. Однако, например, конкурс 2023 года проходил в Великобритании, несмотря на победу в 2022 году Украины.

Как проходит текущее «Евровидение»

«Евровидение — 2024» стало 68-м по счету конкурсом. Участие в нем принимают 37 стран. После более чем 30-летнего перерыва выступать на «Евровидении» будет представитель Люксембурга: в последний раз страна выступала на конкурсе в 1993 году, причем до этого представлявшие ее артисты побеждали пять раз.

Однако ряд стран от участия в этом году отказались. В их числе Румыния (причиной стали затянувшиеся переговоры между румынской вещательной корпорацией TVR и местным Министерством финансов по согласованию бюджета) и Северная Македония (македонская телекомпания МРТ распределила бюджет в пользу празднования юбилеев местного радио и телевидения, не выделив финансирование на делегацию для конкурса).

Вести конкурс будут телеведущая Петра Меде (для нее это уже третий опыт на сцене «Евровидения») и актриса Малин Акерман (известна по фильмам «Хранители» режиссера Зака Снайдера и «Рэмпейдж» с Дуэйном Джонсоном в главной роли).

Сколько стоит «Евровидение»

Стоимость проведения «Евровидения» не фиксирована и зависит от таких факторов, как возможности принимающей страны, спонсорские пакеты и стоимость вступительного взноса, который платит каждая участвующая телекомпания. Наибольшие взносы платят Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания, за что участники этих стран получают право выхода в финал, минуя отборы полуфиналов.

Одним из самых дорогих в истории конкурса считается шоу в Копенгагене (Дания) в 2014 году, организация которого стоила $60 млн, а основной бюджет был направлен на строительство концертной арены. Азербайджан в 2012 году потратил на проведение «Евровидения» $46 млн. Отдельной статьей расходов в размере $130 млн стало строительство специально под конкурс «Бакинского кристального зала».

Аналог «Евровидения» перенесли из Петербурга в Москву
Общество
Фото:Светлана Шевченко / РИА Новости

На проведение «Евровидения» в 2009 году в Москве было потрачено порядка $44 млн, из которых около $6 млн выделил Европейский вещательный союз, а по 1 млрд руб. и 200 млн руб. — правительство и московские власти соответственно. Спонсорами шоу тогда выступали Райффайзенбанк, Schwarzkopf, «Ростелеком», Pepsi, Mary Kay и Gold Mine Beer, официально стоимость спонсорских пакетов не раскрывалась.

Официальный бюджет «Евровидения — 2024» не раскрывался, однако известно, что один только муниципалитет Мальме выделил на конкурс 30 млн шведских крон (или примерно €2,5 млн).

Организаторы «Евровидения» зарабатывают в том числе на продаже билетов на шоу: помимо транслируемых полуфиналов и финала, зрителям в зале также доступны по две их репетиции. В этом году билеты на транслируемые полуфиналы стоят от €46 до €211, на финал — €76 до €334. Репетиции дешевле: от €13 до €211. Кроме того, затраты на конкурс «отбиваются» за счет голосования, так как отправка сообщений в поддержку участников платная: в этом году один голос будет стоить €0,99.

Израилю разрешили участвовать в «Евровидении» после правки текста песни
Общество
Эден Голан

Как изменились правила

В этом году организаторы «Евровидения» изменили порядок голосования в финале. Если раньше оно начиналось после выступления всех участников, то теперь старт будет объявлен после выхода на сцену первого же исполнителя. Такое решение оргкомитет конкурса объяснил желанием повысить динамичность шоу и позволить зрителям быстрее определиться с фаворитом. Подобная схема не нова: аналогичным образом голосование проходило в 2010 году и 2011 году.

Раньше начнется и онлайн-голосование для поклонников конкурса из стран, не принимающих участия в «Евровидении», но входящих в ЕВС. Его старт будет объявлен сразу после завершения второй генеральной репетиции каждого полуфинала и непосредственно финала и продлится до начала прямых эфиров.

Еще одно важное изменение в регламенте касается выступлений участников из стран — исторических организаторов «Евровидения»: Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании, а также страны-хозяйки Швеции. В прошлом они, в отличие от всех остальных, автоматически проходили в финал и выступали только один раз. Правило допуска этих артистов к финалу вне конкурса сохраняется, однако теперь они будут демонстрировать показательные выступления в рамках полуфиналов.

Что говорят букмекеры

Главным фаворитом букмекеров на грядущем «Евровидении» выступает Хорватия, которую представляет певец Марко Пуришич, известный под псевдонимом Baby Lasagna. Артист выступит с песней Rim Tim Tagi Dim в нестандартном для придерживающегося поп-формата конкурса жанре техно-панка. К слову, для самого Пуришича этот жанр привычен: в прошлом он был гитаристом хорватской рок-группы Manntra. Вероятность выигрыша артиста букмекеры оценивают в 36% (по состоянию на 7:30 по московскому времени 8 мая). Если прогноз оправдается, это будет первая победа Хорватии в истории «Евровидения». Прежде лучшим результатом для представителей этой страны было четвертое место в 1996 году и 1999 году. А за последние два десятилетия хорваты девять раз даже не проходили отбор в финал.

В России запустят международный аналог «Евровидения»
Общество
Фото: Ethan Miller / Getty Images

На второе место с шансом на победу в 16% букмекеры ставят швейцарского артиста Nemo, который исполнит песню The Code в смешанном жанре поп-музыки, рэпа и оперного вокала. Швейцария выигрывала «Евровидение» дважды: сначала в 1956 году, когда эта же страна принимала самый первый конкурс, а затем в 1988 году, когда страну представляла Селин Дион. Впрочем, куда чаще Швейцария занимала последнее место, а четыре раза — в последний раз в 2004 году — представители этой страны не получали ни одного балла. На третьем месте — итальянка Анджелина Манго с песней La Noia и шансом на победу в 10%. В последний раз Италия выигрывала «Евровидение» в 2021 году.

Украину, которую в этом году представляет женский дуэт Alyona Alyona и Jerry Heil с песней Teresa & Maria, букмекеры ставят на четвертое место, хотя до первого полуфинала страна входила в тройку фаворитов. Шансы исполнительниц на победу составляют 8%. Украина участвует в «Евровидении» с 2003 года и в общей сложности побеждала трижды. Режиссером нового номера стала Таня Муиньо, известная по работе над клипами Кэти Перри, Билли Айлиш и Бритни Спирс. В ее арсенале — премия MTV Video Music Awards за лучшую операторскую работу и поп-видео и две номинации на Grammy в категории «Лучшее музыкальное видео».

Наибольшие шансы финишировать последней, по прогнозу букмекеров, в этом году у Испании. Страну представляет электропоп-дуэт Nebulossa с песней Zorra. Испания занимала последнее место на «Евровидении» пять раз, три из них — с нулевым результатом. Шансы на полный проигрыш Nebulossa в этом году букмекеры оценивают в 23%. На втором месте в антирейтинге — немецкий певец ISAAK с песней Always on the Run (21%), на третьем — представитель Великобритании Olly Alexander с песней Dizzy (9%).

С какими скандалами столкнулись организаторы

Крупнейшим скандалом, развернувшимся вокруг «Евровидения» в этом году, стал вопрос участия в конкурсе Израиля. Сначала на фоне войны с ХАМАС пользователи социальных сетей начали требовать от организаторов дисквалификации этой страны по аналогии с тем, как это произошло с Россией после начала военной операции на Украине. Представители финской музыкальной индустрии даже составили петицию с призывом отказаться от участия в случае, если Израиль все же представит на конкурс своего исполнителя. Кроме того, авторы петиции выступили с критикой местной вещательной компании Yle, обвинив ее в двойных стандартах, так как именно Финляндия первой призвала исключить из конкурса Россию в 2022 году.

С требованиями запретить Израилю выступать на «Евровидении» также выступала представительница Франции на конкурсе 2023 года La Zarra. Однако организаторы позже заявили, что конкурс не имеет политического подтекста, а участие в нем принимают не правительства, а общественные телевещатели.

Вторая волна скандала началась в конце февраля после отказа ЕВС принять к участию израильскую песню October Rain, в которой был политический подтекст. Однако израильский телевещатель Kan заявил, что менять текст не будет. Позже страна отправила на согласование в вещательный союз другую песню, Dance Forever, но и ее отклонили по политическим мотивам. В конечном счете несмотря на заявление Kan о планах отказаться от участия в случае, если песни не будут согласованы, Израиль утвердил третий вариант — композицию певицы Эден Голан «Hurricane».

Еще один инцидент произошел во время отбора участника от Кипра. Дело в том, что по правилам конкурса национальные отборы кандидатов должны проводиться на территории той страны, которая будет направлять исполнителя, и только состоящими в ЕВС компаниями. Обычно это происходит в формате местного телевизионного конкурса с элементом зрительского голосования (хотя, например, многих участников от России не выбирали, а назначали, но этот способ используется реже). Однако киприотский телевещатель CyBC объявил, что страну будет представлять победитель шоу талантов Fame Story, соорганизатором которого выступает греческий канал Star — конкурент единственного на территории Греции правообладателя на вещание «Евровидения» телерадиокомпании ERT. ERT обратился в Европейский вещательный союз с требованием запретить Кипру отбирать своего участника через Fame Story. В результате Кипр без конкурса назначил представителем страны Силию Капсис.

Какую альтернативу планирует Россия

В ноябре 2023 года министр культуры Ольга Любимова объявила о плане создания международного музыкального конкурса «Интервидение». Конкурс с таким названием существовал в советские годы и проводился Международной организацией радиовещания и телевидения (OIRT), участие в нем принимали исполнители из стран социалистического лагеря Восточной и Северной Европы, Центральной Азии, Африки и Латинской Америки. По заявлению гендиректора «Первого канала» Константина Эрнста, возрожденное «Интервидение» не будет иметь «никаких политических ограничений и влияний» и станет «свободной трибуной».

В марте 2024 года было объявлено, что «Интервидение» пройдет в Москве. Кто примет в нем участие, неизвестно, однако, по сообщениям СМИ, интерес к конкурсу проявляют Азербайджан, Китай, Узбекистан, Казахстан и Белоруссия.

Раскрой экосистему TECNO

Флагманские технологии  для продуктивной жизни

Выбрать смартфон

Съемка фото и видео  на профессиональном уровне

Выбрать смартфон

Производительность  и максимально выносливый аккумулятор

Выбрать смартфон

Яркий дизайн  и сбалансированные характеристики

Выбрать смартфон

Легкость и мощность для любых задач

Выбрать ноутбук

Чистый звук и улучшенная эргономика

Выбрать наушники

Реклама, TECNO Mobile Limited.

Авторы
Теги
Евгения Стогова Евгения Стогова
«Евровидение» букмекеры Первый канал телевидение Евровидение
Материалы по теме
Приложение госуслуг Украины сломалось во время отбора на «Евровидение»
Общество
Радиохолдинги — о Пугачевой в эфире, горских мотивах и «кальянном рэпе»
Технологии и медиа
Россияне потратили за год более ₽25 млрд на музыку по подписке
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 мая
EUR ЦБ: 98,31 (-0,17) Инвестиции, 07 мая, 16:45 Курс доллара на 8 мая
USD ЦБ: 91,12 (-0,19) Инвестиции, 07 мая, 16:45
Да хоть на Луне: что такое частная LTE-сеть, кому нужна и как запустить Pro, 09:26
В Львове заявили о повреждении двух энергообъектов Политика, 09:26
Россия начала создание ядерной установки для лунной станции с Китаем Политика, 09:19
Corriere узнала о готовящейся позиции НАТО по войскам на Украине Политика, 09:10
Власти и профсоюзы обсудят не облагаемый НДФЛ минимум для малоимущих Экономика, 09:00
Москва возглавила рейтинг городов по росту цен на жилье в апреле Недвижимость, 09:00
Белоруссия заявила о желании Запада «вбить клин» между Москвой и Минском Политика, 08:56
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
«Евровидение — 2024»: кто дебютирует и на кого ставят букмекеры Технологии и медиа, 08:52
Почему подход Рэя Далио больше не работает — Bloomberg Pro, 08:50
EUobserver узнал детали нового европейского пакета санкций против России Политика, 08:41
Минюст расширит список болезней для освобождения из-под стражи Общество, 08:35
Арестованного в Приморье американца обвинили в краже с крупным ущербом Общество, 08:20
Товар из Китая задерживается: 4 способа упростить доставку грузов Pro, 08:18
На «гееборца» из Петербурга составили протокол о дискредитации армии Политика, 08:10