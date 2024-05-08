Глава СВР Нарышкин: ведется поиск причастных к теракту в «Крокусе» за рубежом

Нарышкин сообщил о поиске причастных к теракту в «Крокусе» за рубежом

Фото: Андрей Любимов / РБК

Россия разыскивает причастных к теракту в концертном зале «Крокус Сити Холл» за границей, сообщил «РИА Новости» глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

На вопрос, установлены ли причастные к организации теракта, находящиеся за рубежом, глава СВР ответил, что спецслужбы проводят соответствующее расследование. Глава ФСБ Александр Бортников ранее говорил, что главный организатор атаки находится за границей.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта перед выступлением группы «Пикник». Вооруженные люди ворвались в здание, открыли огонь, подожгли помещения и скрылись. Погибли более 140 человек, еще свыше 500 пострадали, концертный зал полностью выгорел. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России). Всего по делу о теракте арестовали 12 человек, в том числе четырех его предполагаемых исполнителей — граждан Таджикистана Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова.

Президент России Владимир Путин исключил причастность «исламских фундаменталистов» к атаке на «Крокус». Бортников, генпрокурор Игорь Краснов и министр обороны Сергей Шойгу возложили ответственность за нее на Украину. Киев отвергает причастность к произошедшему.

По словам Бортникова, спецслужбы «практически догадываются», кем является основной заказчик теракта. Детали о заказчике и главном организаторе по версии ФСБ глава ведомства не раскрыл, сославшись на тайну следствия.