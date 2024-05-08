 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
0 

Нарышкин сообщил о поиске причастных к теракту в «Крокусе» за рубежом

Глава СВР Нарышкин: ведется поиск причастных к теракту в «Крокусе» за рубежом
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Россия разыскивает причастных к теракту в концертном зале «Крокус Сити Холл» за границей, сообщил «РИА Новости» глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

На вопрос, установлены ли причастные к организации теракта, находящиеся за рубежом, глава СВР ответил, что спецслужбы проводят соответствующее расследование. Глава ФСБ Александр Бортников ранее говорил, что главный организатор атаки находится за границей.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта перед выступлением группы «Пикник». Вооруженные люди ворвались в здание, открыли огонь, подожгли помещения и скрылись. Погибли более 140 человек, еще свыше 500 пострадали, концертный зал полностью выгорел. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России).

Всего по делу о теракте арестовали 12 человек, в том числе четырех его предполагаемых исполнителей — граждан Таджикистана Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова.

Бортников сообщил, где находится главный организатор теракта в «Крокусе»
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Президент России Владимир Путин исключил причастность «исламских фундаменталистов» к атаке на «Крокус». Бортников, генпрокурор Игорь Краснов и министр обороны Сергей Шойгу возложили ответственность за нее на Украину. Киев отвергает причастность к произошедшему.

По словам Бортникова, спецслужбы «практически догадываются», кем является основной заказчик теракта. Детали о заказчике и главном организаторе по версии ФСБ глава ведомства не раскрыл, сославшись на тайну следствия.

Теги
«Крокус Сити Холл» теракт Сергей Нарышкин СВР
Материалы по теме
Бортников сообщил, где находится главный организатор теракта в «Крокусе»
Общество
Фигурант дела о теракте в «Крокусе» собирался уехать в Сирию
Общество
Ликвидированный фигурант дела об атаке на «Крокус» уезжал из России
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 мая
EUR ЦБ: 98,31 (-0,17) Инвестиции, 07 мая, 16:45 Курс доллара на 8 мая
USD ЦБ: 91,12 (-0,19) Инвестиции, 07 мая, 16:45
Ваш контрагент банкротится: как не остаться без товаров и денег Pro, 11:05
Почему 60% бизнесов не способны преодолеть пятилетний рубеж РБК Франшизы, 11:02
На границе Польши и Белоруссии задержали россиянина Политика, 10:57
На Украине мобилизовали одного из основных футболистов клуба Первой лиги Спорт, 10:55
В Литве сообщили о готовности направить на Украину войска в учебных целях Политика, 10:49
В Луганске потушили загоревшуюся после удара ВСУ нефтебазу Политика, 10:44
Риелторы назвали округа Москвы — лидеры по темпам роста цен на жилье Недвижимость, 10:40
Говорим красиво и убедительно
Видеоуроки В. Вишневского и 40 других курсов в Уроках Легенд
Подробнее
Игоря Коломойского заподозрили в организации заказного убийства Политика, 10:34
Время возможностей: почему инвестиции в стартапы остаются интересными РБК+, 10:30
Синоптик рассказала, когда в Москву вернется майское тепло Общество, 10:28
Российский хоккеист единолично возглавил гонку снайперов в плей-офф НХЛ Спорт, 10:25
Курс биткоина опустился ниже $63 тыс. Крипто, 10:22
Цены на кофе аномально взлетели. Почему миру угрожает его дефицит Pro, 10:22
Израиль открыл КПП для доставки помощи в сектор Газа Политика, 10:19