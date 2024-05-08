ФСБ сообщила об обнаружении под Авдеевкой схрона с иностранным оружием

Под Авдеевкой нашли заминированный схрон с американским Javelin

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Сотрудники ФСБ и военной контрразведки обнаружили в пригороде Авдеевки заминированный схрон с иностранным оружием, сообщила ТАСС пресс-служба управления ФСБ в ДНР.

«В результате совместных мероприятий УФСБ России по ДНР и органов военной контрразведки Центрального военного округа выявлен заминированный схрон с иностранным вооружением в пригороде Авдеевки», — говорится в сообщении.

Среди найденного оружия оказались один ПТРК FGM-148 Javelin американского производства, два ручных противотанковых гранатомета РПГ Sakrat производства Швеции, почти 30 выстрелов осколочных гранатометных ВОГ-25, два реактивных пехотных огнемета и 800 патронов калибра 7,62.

22 апреля в самой Авдеевке были найдены несколько заминированных схронов Вооруженных сил Украины. По данным ФСБ, обнаружено порядка 70 гранат, свыше 100 гранатометных выстрелов, более 700 артснарядов калибра 155 мм иностранного производства, около 140 танковых снарядов и более 10 тыс. патронов для стрелкового оружия.