Минюст расширит список болезней для освобождения из-под стражи

Как сообщила Ева Меркачева, в расширенном списке будут лимфомы, лейкозы, нарушения работы надпочечников, болезнь Паркинсона, дистония, некоторые виды эпилепсии, острая хроническая лучевая болезнь последних степеней

Фото: Андрей Ткачёв / Ямал-Медиа / ТАСС

Минюст подготовил проект расширения перечня заболеваний, препятствующих содержанию в СИЗО, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на ведомство и правозащитницу Еву Меркачеву.

Ведомство заявило, что документ (поправки к постановлению правительства № 3 «О медосвидетельствовании подозреваемых и перечне тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей») подготовили «с учетом предложений заинтересованных органов государственной власти» и что сейчас он находится в стадии согласования с другими госорганами.

По данным Меркачевой, перечень увеличится с 86 пунктов до 143, то есть он расширится почти в два раза. Его приведут в соответствие с международной классификацией болезней № 10 (МКБ-10).

Сейчас список включает некоторые инфекционные и паразитарные болезни, болезни эндокринной системы, системы кровообращения, мочеполовой системы, органов дыхания и пищеварения. Он будет расширен такими заболеваниями, как поздний сифилис, лимфомы, лейкозы, гипотериоз, различные нарушения работы надпочечников, синдром Иценко-Кушинга, болезнь Паркинсона, дистония, некоторые виды эпилепсии и острая хроническая лучевая болезнь тяжелой и крайней степеней.

Также в документе собираются ввести понятие «состояние, требующее паллиативной помощи». Меркачева отметила, что это нужно для случаев, когда человеку нужна такая помощь, «но при этом ни одна из болезней, которые в совокупности привели к этому состоянию, не входит в перечень». Кроме того, будет зафиксировано понятие «состояние, связанное с наличием искусственного отверстия» — то есть стомами (например, с калоприемниками).

В отдельную категорию намерены вынести беременность, роды и послеродовой период, в числе препятствий для нахождения под стражей будут осложнения, характерные при многоплодной беременности, и истмико-цервикальная недостаточность.

Советник Федеральной палаты адвокатов (ФПА) Евгений Рубинштейн сказал газете, что расширение перечня — это позитивный факт, но основным препятствием для избрания тяжелобольным альтернативной меры пресечения является «неопределенность самой процедуры инициирования получения медицинского заключения на предмет определения наличия или отсутствия соответствующего заболевания». По его словам, в постановлении не названы требования к документам, которые предоставляются с ходатайством об освобождении из СИЗО. В некоторых случаях копий оказывается недостаточно, получить оригиналы по запросу защитников сложно, а следователи могут отказываться в направлении ходатайств об истребовании документов из больниц.