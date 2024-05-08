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Военная операция на Украине ,  
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Corriere узнала о готовящейся позиции НАТО по войскам на Украине

Corriere della Sera: НАТО подготовит документ об отказе от войск на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
НАТО не собирается вводить войска на Украину и планирует закрепить это в документе по итогам своего июльского саммита, пишет Corriere. Отправку военных не исключал Макрон, но многие страны альянса, включая США, не поддержали это
Фото: Валентин Огиренко / Reuters
Фото: Валентин Огиренко / Reuters

НАТО хочет принять документ, в котором будет отражен отказ от введения войск на Украину, пишет итальянская Corriere della Sera со ссылкой на соответствующий проект. Документ может быть одобрен на саммите альянса в Вашингтоне, он пройдет с 9 по 11 июля.

Среди других положений проекта — передача главенства в контактной группе, которая координирует военную помощь на Украине и собирается на военной базе Рамштайн, от США к НАТО.

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Фото:Liesa Johannssen / Reuters

В конце февраля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не исключает отправку войск на Украину в будущем, но пока «нет консенсуса» относительно этого вопроса. Позднее он отмечал, что Франция не возьмет на себя инициативу в этом.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг после этого сказал, что у блока нет планов «по размещению боевых подразделений НАТО на местах на Украине», ей оказывается беспрецедентная поддержка. США также отмечали, что президент страны Джо Байден с самого начала российско-украинского конфликта исключал участие американских военных в боевых действиях на территории Украины. В Белом доме говорили, что от президента Украины Владимира Зеленского не поступало подобных просьб.

Зеленский заявлял, что не может публично пригласить армии других стран на Украину, поскольку тогда Москва сделает все, чтобы отрезать Киев от военной помощи. Он отмечал, что поддерживает инициативу об отправке западных войск в страну, если такие предложения поступят. Иностранные военные могли бы тренировать бойцов ВСУ и помогать с ремонтом техники, пояснял он.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что если военные стран НАТО появятся на территории Украины, то конфликт России с альянсом неизбежен. По его словам, западные страны должны оценить риски этого и понять, «соответствует ли это их интересам». Песков отмечал, что те, кто не поддерживают эту инициативу, «сохраняют достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия», которое чревато «вовлечением в горячий конфликт».

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Украина НАТО ввод войск
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