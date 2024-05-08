Власти и профсоюзы обсудят не облагаемый НДФЛ минимум для малоимущих

Власти вместе с профсоюзами и работодателями обсудят возможность освобождения от НДФЛ граждан с низкими доходами. Проработка вопроса о необлагаемом уровне в размере прожиточного минимума вошла в трехстороннее соглашение между ними

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Профсоюзы, работодатели и правительство проработают вопрос о возможности освобождения малоимущих граждан от налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Соответствующий пункт вошел в Генеральное соглашение между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей (РСПП) и правительством на 2024–2026 годы (есть у РБК, его подлинность подтвердили два источника, знакомых с содержанием). Малоимущими признаются те семьи, где средний доход на одного человека меньше прожиточного минимума в регионе за последние три месяца.

Соглашение было подписано 25 апреля 2024 года, оно пришло на смену предыдущему документу, действовавшему в 2021–2023 годах.

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Необлагаемый минимум

Как следует из генерального соглашения на 2024–2026 годы, в ближайшие три года в России планируется проводить «эффективную налоговую политику», направленную на устранение «социального и экономического неравенства». Как и в предыдущем документе, в соглашении декларируется план мотивировать организации на долгосрочное инвестиционное развитие, внедрение высокотехнологичных рабочих мест, сокращение серого рынка труда.

Кроме того, планируется повышать справедливость налогообложения в части НДФЛ. Стороны приняли на себя обязательство рассмотреть возможность освобождения от налога малоимущих граждан, а именно «проработать вопрос установления не облагаемого налогом на доходы физических лиц минимума доходов трудоспособного населения в размере прожиточного минимума», указано в документе.

Текст соглашения подписан, а значит, согласован всеми сторонами, однако некоторые пункты представляют собой некий компромисс, сказал РБК вице-президент РСПП Федор Прокопов. «Есть вопросы, которые носят дискуссионный характер: одна из сторон их предлагает, а две другие соглашаются провести консультации по ним. В данном случае инициатором выступили профсоюзы», — отметил он.

По его словам, согласно процедуре, включение в соглашение вопроса введения не облагаемого НДФЛ минимума доходов означает его дальнейшее рассмотрение в рамках Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (координационный орган, объединяющий представителей правительства, профсоюзов и работодателей).

Освобождение малоимущих от НДФЛ во многом способствовало бы установлению социальной справедливости и поддержало бы людей с невысокими доходами, считает заместитель руководителя департамента социального партнерства ФНПР Елена Косаковская. «13% от зарплаты в 16 тыс. руб. и 13% от зарплаты в 100 тыс. руб. — совершенно разные по чувствительности для человека суммы», — указывает она. По мнению профсоюзов, необлагаемый минимум следовало бы применить и для доходов выше прожиточного минимума, в том числе на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ).

В 2024 году прожиточный минимум трудоспособного населения в России составляет 16,84 тыс. руб., в то время как уровень МРОТ выше и достигает 19,24 тыс. руб.

О том, что российская налоговая система должна быть скорректирована для обеспечения большей справедливости, заявил президент Владимир Путин в ходе послания к Федеральному собранию в начале 2024 года. «Говоря о справедливости, конечно, [Путин] говорил о том, что те, кто зарабатывает меньше, должны и платить меньше, а те, у кого есть возможность, — платить больше, они больше доходов получают. Вот в этом основной принцип справедливости», — пояснял его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Субсидии и выпадающие доходы

Прожиточный минимум — «это неизбежный расход налогоплательщика на само существование, который должен быть учтен для того, чтобы, как отметил Конституционный суд, «налогом облагался бы так называемый чистый доход», говорит партнер МЭФ Legal Вадим Зарипов. Само по себе налогообложение прожиточного минимума приводит к снижению доходов многих людей ниже этого уровня. Получается, что государство сначала само забирает средства у них, а потом для восстановления баланса должно выплачивать социальные пособия, рассуждает эксперт. «Для исключения такой цыганской арифметики освобождение прожиточного минимума от налога целесообразно», — полагает Зарипов.

Если фокусироваться исключительно на малоимущих, то объем выпадающих доходов от освобождения их доходов от НДФЛ составит порядка 60 млрд руб. в год, оценивает профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Оценка управляющего директора рейтингового агентства НКР Андрея Пискунова еще ниже: по его мнению, выпадающие доходы бюджетной системы при такой конфигурации налоговой меры не превысят 35 млрд руб. в год.

В целом к трансформации подоходного налога необходимо подходить с принципиально иной позиции, указывает Сафонов. Ставка должна рассчитываться в зависимости от количества членов каждого отдельного домохозяйства. В России занятые граждане не только содержат детей, но зачастую занимаются долговременным уходом за пожилыми или инвалидами. Это необходимо учитывать в налоговой политике, чтобы она соответствовала стратегическим целям развития государства, таким как поддержка семьи и повышение уровня жизни, резюмирует профессор.

Обсуждение не облагаемого налогом дохода полезно, так как на фоне возможного расширения прогрессивной шкалы ставок НДФЛ позволяет обратиться к параметрам цивилизованного обложения доходов, к которым относится семейное налогообложение, солидарен Зарипов.