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Военная операция на Украине ,  
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В Львове заявили о повреждении двух энергообъектов

Глава львовской администрации Козицкий заявил о повреждении двух энергообъектов
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

В ночь на 8 мая в Львовской области Украины были атакованы два энергообъекта, сообщил в телеграм-канале глава администрации региона Максим Козицкий.

По его словам, атаке подвергся энергогенерирующий объект в Червоноградском районе, там произошел пожар. Кроме того, пострадал объект критической инфраструктуры в Стрыйском районе области.

Утром 8 мая, когда в регионе также объявляли воздушную тревогу, критическая инфраструктура не пострадала, уточнил Козицкий.

На Украине заявили об атаках на объекты энергетики в пяти областях
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В ночь на 8 мая на Украине дважды объявляли воздушную тревогу по всей стране. Позднее глава украинского Минэнерго Герман Галущенко сообщил об атаках на объекты энергетической инфраструктуры в Полтавской, Кировоградской, Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой областях.

«Укрэнерго» сообщило об ущербе объекту в центральном регионе Украины. Другая крупная энергокомпания, ДТЭК заявила об атаках на три свои теплоэлектростанции. Серьезный ущерб, по данным компании, получило находившееся там оборудование.

Глава кировоградской областной администрации Андрей Райкович заявил о повреждении объекта критической инфраструктуры в Александрийском районе региона и одном пострадавшем. Руководитель Полтавской областной администрации Филипп Пронин сообщил о попадании в объект энергетической инфраструктуры в Полтавском районе.

Глава Ивано-Франковской областной администрации Светлана Онищук также сообщила в телеграм-канале о пожаре на одном из объектов энергетической инфраструктуры.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В Львове заявили о повреждении двух энергообъектов
В Львове заявили о повреждении двух энергообъектов

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Теги
Львовская область критическая инфраструктура Украина
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