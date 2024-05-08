В Львове заявили о повреждении двух энергообъектов
В ночь на 8 мая в Львовской области Украины были атакованы два энергообъекта, сообщил в телеграм-канале глава администрации региона Максим Козицкий.
По его словам, атаке подвергся энергогенерирующий объект в Червоноградском районе, там произошел пожар. Кроме того, пострадал объект критической инфраструктуры в Стрыйском районе области.
Утром 8 мая, когда в регионе также объявляли воздушную тревогу, критическая инфраструктура не пострадала, уточнил Козицкий.
В ночь на 8 мая на Украине дважды объявляли воздушную тревогу по всей стране. Позднее глава украинского Минэнерго Герман Галущенко сообщил об атаках на объекты энергетической инфраструктуры в Полтавской, Кировоградской, Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой областях.
«Укрэнерго» сообщило об ущербе объекту в центральном регионе Украины. Другая крупная энергокомпания, ДТЭК заявила об атаках на три свои теплоэлектростанции. Серьезный ущерб, по данным компании, получило находившееся там оборудование.
Глава кировоградской областной администрации Андрей Райкович заявил о повреждении объекта критической инфраструктуры в Александрийском районе региона и одном пострадавшем. Руководитель Полтавской областной администрации Филипп Пронин сообщил о попадании в объект энергетической инфраструктуры в Полтавском районе.
Глава Ивано-Франковской областной администрации Светлана Онищук также сообщила в телеграм-канале о пожаре на одном из объектов энергетической инфраструктуры.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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