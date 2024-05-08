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Арестованного в Приморье американца обвинили в краже с крупным ущербом

Арестованного во Владивостоке американца обвинили в краже с крупным ущербом

Американского солдата Гордона Блэка, которого 3 мая арестовали во Владивостоке, обвинили в краже с причинением крупного ущерба, сообщила пресс-служба Первомайского районного суда города.

Блэка обвиняют «в совершении тайного хищения имущества гражданки Т. с причинением последней значительного ущерба». По пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса предусмотрено наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

Блэк арестован до 2 июля.

Военного задержали во Владивостоке 2 мая. Как сообщил телеканал NBC, Блэк был командирован в Южную Корею. По окончании службы он должен был вернуться на родину в США. Однако перед отъездом домой старший сержант решил заехать во Владивосток, чтобы навестить женщину, с которой у него были романтические отношения, писал телеканал.

Полиция сообщила подробности задержания американца во Владивостоке
Общество
Фото:Владимир Андреев / URA.RU / ТАСС

Представительство МИД России во Владивостоке назвало причиной задержания американца «чисто бытовой криминал». Там подчеркнули, что дело военного не связано со шпионажем. В МВД уточнили, что дома у девушки произошел конфликт с американцем, а после его ухода она обнаружила пропажу денег и обратилась в полицию.

Представитель армии США Синтия Смит сообщила, что Россия уведомила Госдепартамент о задержании американца в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях.

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Теги
Владивосток кража американец военнослужащий обвинение
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