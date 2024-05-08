ФСБ раскрыла число выездов россиян за границу в первом квартале 2024 года

В январе-марте 2024 года россияне совершили за рубеж на 9% больше поездок, чем год назад. Чаще всего в популярные для туризма страны — Турцию, ОАЭ, Египет и в страны СНГ. Выросло и число поездок иностранцев в Россию

Фото: Андрей Любимов / РБК

В первом квартале 2024 года число выездов россиян за рубеж, учитывая все цели визита, составило 5,3 млн, что на 9% больше, чем за аналогичный период 2023 года — 4,8 млн поездок, следует из опубликованной статистики погранслужбы Федеральной службы безопасности, которую проанализировал РБК.

Как считает выезд погранслужба В статистике пограничной службы ФСБ учитывается количество пересечений иностранными и российскими гражданами государственной границы. ФСБ распределяет данные о поездках по целям визита: деловая цель, работа, туризм, частная цель, учеба, переезд на постоянное место жительства, а также «обслуживание транспортных средств» и «военнослужащие». Согласно методологии, если один и тот же гражданин в отчетном периоде неоднократно выезжал за пределы своей страны, то в данных ФСБ он учитывается столько раз, сколько пересекал государственную границу в одном направлении (то есть корректно говорить о количестве поездок, а не о количестве граждан).

В какие страны россияне ездили чаще всего

В январе-марте 2024 года в числе направлений, куда россияне чаще всего выезжали по всем целям визита, оказались как страны ближнего зарубежья — Абхазия, Казахстан, Грузия, Армения, так и дальнего — Китай, а также популярные туристические направления — Турция, ОАЭ, Таиланд и Египет.

Так, число поездок россиян в Китай в первом квартале 2024 года составило 326,9 тыс., что в четыре раза больше по сравнению с прошлым годом (77,7 тыс.).

Число выездов россиян в Таиланд выросло на 18% к прошлому году (486,8 тыс. поездок), на 16% год к году увеличилось и число поездок россиян в ОАЭ (572,2 тыс.), на 8% год к году выросло число визитов в Египет (300,4 тыс.). Из туристических направлений число поездок россиян уменьшилось только в Турцию — до 643,8 тыс., что на 1,5% меньше, чем в 2023 году. Сокращение числа визитов россиян в Турцию связано с резким снижением количества «искателей ВНЖ» и «релокантов», объясняли ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Кроме того, в этом году транзитный поток через Стамбул уменьшился благодаря появлению множества вариантов с прямой авиаперевозкой на популярных туристических направлениях. Также в Турции стало труднее получить вид на жительство, а недвижимость кратно подорожала.

Количество поездок россиян в Грузию в первом квартале 2024 года выросло на 45% к прошлому году — до 196,8 тыс. поездок. Также россияне на 22% чаще, чем в прошлом году, ездили в Эстонию (155,5 тыс.). Число поездок в Казахстан и Армению, наоборот, сократилось — почти на 13% и на 15% год к году соответственно.

Впрочем, при анализе статистики выезда российских граждан за рубеж важно учитывать, что данные погранслужбы не вполне отражают глобальные изменения, которые произошли за последнее время с логистикой и туристическими потоками, обращали внимание в АТОР. Так, например, по методике подсчета пассажиры, вылетающие из России стыковочными рейсами, учитываются в статистике страны, где расположен пересадочный хаб, а не страны назначения. Например, часть пассажиров, вылетевших в Армению, могла ехать дальше в Грузию, а из Сербии лететь в страны ЕС.

В какие страны чаще всего ездили туристы

В первом квартале 2024 года за рубеж с туристическими целями россияне выехали 2 млн раз — это на 18% больше, чем в аналогичный период прошлого года, когда количество турпоездок за границу из России составило 1,7 млн.

В число направлений, куда россияне чаще всего совершали поездки с туристической целью в первом квартале 2024 года, также вошли ОАЭ, Турция, Таиланд, Египет, Китай, Армения, Шри-Ланка, Куба и Азербайджан. Так, число поездок в ОАЭ в январе-марте 2024 года выросло на 12% год к году (429,4 тыс.), в Таиланд — на 11,5% год к году (353,5 тыс.), на Шри-Ланку — на 16% год к году (53,4 тыс.), в Египет на 8% к прошлому году (233,6 тыс.). Также в два раза к прошлому году вырос турпоток россиян на Кубу — до 48,5 тыс. поездок, и в 1,8 раза — в Азербайджан (43,1 тыс.).

Сократилось число поездок россиян с целью туризма в Армению — на 30% к прошлому году (до 58,6 тыс.) и в Турцию — на 8% год к году (366,1 тыс.). Сокращение числа туристов в Турции в первом квартале может быть связано с высокими ценами на туристические услуги, предположили в АТОР.

Как в Россию ездили иностранцы

В январе-марте 2024 года количество поездок иностранных граждан в Россию, по данным ФСБ, выросло почти на 17% по сравнению с тем же периодом 2023 года. За три месяца 2024 года иностранцы пересекли российскую границу 3,8 млн раз — год назад, в первом квартале 2023 года, количество въездов составляло около 3,2 млн.

Чаще всего в первом квартале 2024 года в Россию приезжали граждане стран СНГ, а также Китая, Абхазии и Монголии. Лидерами въезда в Россию в абсолютном выражении стали граждане Узбекистана — число поездок из этой страны составило 915,6 тыс. Также в числе пяти стран, откуда иностранцы приезжали чаще всего, оказались Казахстан (674,1 тыс. поездок), Таджикистан (545,3 тыс.), Китай (286,1 тыс.) и Киргизия (269,6 тыс.).

Растет число въездов в Россию и с туристической целью. Так, в первом квартале 2024 года иностранцы совершили в Россию 218,7 тыс. въездов с целью туризма. Это в три раза больше по сравнению с прошлым годом, когда граждане иностранных государств приезжали в Россию с туристической целью 67,7 тыс. раз.

Абсолютным лидером по числу турпоездок в Россию оказался Китай. Граждане Китая в первом квартале 2024 года совершили в Россию 98,9 тыс. визитов — в 16 раз больше к прошлому году. Поездки из Китая в Россию начали постепенно восстанавливаться после снятия ковидных ограничений, возобновления безвизового режима для групп туристов между странами и запуска электронной визы.

Заметный прирост числа поездок с туристической целью в первом квартале оказался и у Туркмении. За год число въездов из этой страны в Россию выросло в три раза — до 15,8 тыс. поездок (против 4,7 тыс. в прошлом году). Но жители Туркмении зачастую приезжают в Россию не с целью отдыха, а чтобы навестить родственников или едут на работу, ранее объяснял вице-президент Ассоциации туроператоров Артур Мурадян.

Также выросло число поездок с целью туризма в Россию у граждан Турции — на 24% год к году (12,4 тыс.), Германии — на 65% год к году (8,3 тыс.) и ОАЭ — в шесть раз к прошлому году (7,2 тыс.). Ранее прирост числа туристов из Германии в АТОР связывали с тем, что по туристическим визам из этой страны в основном приезжают в гости к своим родственникам «русские немцы» (бывшие граждане России, переехавшие в Германию), потому что «туроператоры не фиксируют реального турпотока из этой страны». По словам вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрия Горина, классические туристические поездки в Россию в основном совершают граждане Китая, Ирана, Индии, ОАЭ и Саудовской Аравии.