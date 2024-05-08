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Военная операция на Украине ,  
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На «гееборца» из Петербурга составили протокол о дискредитации армии

На серийного доносчика Булатова составили протокол о дискредитации армии
Сюжет
Военная операция на Украине
Тимур Булатов писал жалобы на людей нетрадиционной ориентации и «Артдокфест». Он ранее был судим по делу о присвоении денежных средств
Тимур Булатов
Тимур Булатов (Фото: timurbulatov_official / VK)

На серийного доносчика Тимура Булатова составлен протокол по статье о дискредитации армии, карточка дела опубликована на сайте Тверского суда Москвы.

Вменяемая ему статья (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП) грозит штрафом до 50 тыс. руб.

«Где я и где дискредитация», — сказал он «Фонтанке». Он добавил, что по его заявлениям было заведено несколько уголовных дел о фейках, фигуранты которых отправились впоследствии отбывать наказание в колонии. В беседе с «Осторожно, новости» он уточнил: только в Санкт-Петербурге наказание отбывает около восьми человек, а по всей России — более 20.

Булатов писал жалобы на ЛГБТ-персон («Международное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией и запрещено в России), себя он называет «гееборец». Он рассказывал, что после его заявлений было уволено около 60 учителей нетрадиционной ориентации, которых он обнаружил через соцсети.

По его жалобе завели дело на художницу из Комсомольска-на-Амуре Юлию Цветкову (признана иноагентом), которую обвинили в 2019 году в распространении порнографии из-за рисунков вульвы. Среди других фигурантов дел по его заявлениям была в 2021 году девушка, которая сфотографировалась в трусах на фоне Исаакиевского собора, и подросток, позировавший без штанов у храма Спаса на Крови. Их обвинили в оскорблении чувств верующих.

Булатов сказал в беседе с «Фонтанкой», что не писал ничего дискредитирующего армию на своих страницах в интернете. Он рассказал, что проигнорировал вызов на допрос и еще не определился, поедет ли на заседание суда.

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В 2014 году Булатов был осужден по делу о присвоении денежных средств фирмы, где он работал менеджером в 2004 году. До этого девять лет скрывался от следствия. Его приговорили к двум с половиной годам колонии, однако спустя полтора года приговор пересмотрели и назначили штраф в 30 тыс. руб., после чего освободили от исполнения наказания в связи с амнистией в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Булатов фигурировал также в ситуации с закрытием кинофестиваля «Артдокфест» в Санкт-Петербурге. В Роспотребнадзоре говорили, что причиной стали многочисленные нарушения норм эпидемиологической безопасности, выявленные после осмотра помещения, в котором проходил фестиваль. Однако сами организаторы назвали имя Булатова, указав, что правоохранительные органы начали проверку фестиваля после его заявления. «[Якобы] мы, «Артдокфест», пропагандируем ЛГБТ-ценности среди несовершеннолетних и нарушаем антиковидные требования», — пояснила пресс-секретарь фестиваля Ольга Комок.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
ЛГБТ доносы дискредитация армии
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