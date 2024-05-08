Аналитики зафиксировали спад инфраструктурных расходов в регионах России

Расходы региональных бюджетов на инфраструктуру в первом квартале сократились на 22% по сравнению с тем же периодом 2023 года, подсчитала Sherpa Group. Это связано с завершением многих проектов и «неопределенностью планов»

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Инфраструктурные расходы регионов в первом квартале снизились существенно по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, однако падение может быть компенсировано до конца года. Об этом говорится в обзоре исследовательской компании Sherpa Group, специализирующейся на сфере инфраструктуры и проектного финансирования.

Компания рассчитала объем средств, поступивших в инфраструктуру из бюджетов регионов, на основе данных единого портала бюджетной системы России, используя инфраструктурные коды региональных бюджетов. Эти коды учитывают расходы на строительство, капитальный ремонт и проектирование объектов транспортной, коммунальной, социальной, телекоммуникационной и энергетической сфер.

Почему упали вложения в инфраструктуру

Согласно расчетам Sherpa Group, общий объем инфраструктурных расходов со стороны региональных бюджетов в первом квартале 2024 года составил 253,3 млрд руб., что на 22,3% меньше, чем за тот же период 2023 года.

Несмотря на то, что сейчас в стране более устойчивые экономические условия, снижение оказалось более сильным, чем в первом квартале 2022 года. Тогда инфраструктурные вложения регионов снизились на 14,6% к первому кварталу 2021 года.

По оценке аналитиков компании, нынешнее сокращение инфраструктурных расходов регионов связано с завершением многих отраслевых проектов к 2024 году, а также «большей, чем год назад, неопределенностью планов государства относительно дальнейшего развития инфраструктуры». Кроме того, понижающее влияние могло оказать опережающее финансирование отрасли в предыдущие годы, когда регионы могли воспользоваться средствами, предусмотренными на будущие периоды, указано в обзоре.

«Мы полагаем, что после формирования новых планов, то есть уже во втором-третьем кварталах 2024 года власти регионов начнут вкладывать в инфраструктуру более активно, и это компенсирует падение», — отмечается в исследовании. На это, в частности, указывает и тот факт, что объем предусмотренных отраслевых расходов на 2024 год (без учета Москвы) почти на 13% превышает планы на 2023 год.

В первом квартале замедлению темпов роста способствовал комплекс «разовых» факторов, среди которых завершение крупных инфраструктурных проектов, соглашается с авторами исследования генеральный директор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Он считает, что этот фактор не станет долгосрочным: заявлено строительство ВСМ Москва — Санкт-Петербург, еще несколько проектов находятся в высокой степени готовности, поэтому во второй половине 2024 года динамика финансирования ускорится.

В пресс-службе Минфина России не стали комментировать сокращение инфраструктурных расходов региональных бюджетов, рекомендовав обратиться в органы власти субъектов.

Где расходы сократились сильнее всего

Инфраструктурные расходы сократились во всех федеральных округах, кроме Дальневосточного, где они выросли на 20,3% и составили 24,6 млрд руб., и Северо-Западного, где их увеличение составило 1,2%, до 31,6 млрд руб. На Дальнем Востоке инфраструктурные вложения из бюджета нарастили власти Приморского края, Сахалинской и Амурской областей, на северо-западе — власти Санкт-Петербурга, Мурманской и Новгородской областей.

Лидером сокращения расходов стал Приволжский федеральный округ. Там отраслевые расходы региональных бюджетов снизились в первом квартале на 42,5%, до 30,3 млрд руб. Вложения в инфраструктуру сократили власти девяти из 14 регионов ПФО.

Также сильное снижение инфраструктурных расходов бюджетов зафиксировано в Центральном федеральном округе, для которого характерен наибольший объем таких расходов. В ЦФО расходы на инфраструктуру уменьшились на 31,7%, до 89,7 млрд руб.

В Уральском федеральном округе инфраструктурные расходы региональных бюджетов упали на 27,3%, в Южном — на 14,9%, в Северо-Кавказском — на 11,9%, а в Сибирском — на 11,4%.

Инфраструктурные расходы из бюджетов новых регионов России в первом квартале составили 1,2 млрд руб., тогда как по итогам 2023 года они достигли 8,3 млрд руб. Данных за первый квартал 2023 года в открытом доступе нет. «Вероятно, более значительная часть расходов на инфраструктуру этих регионов идет непосредственно через федеральный уровень и не отражается публично», — предполагают аналитики Sherpa Group.

Президент Владимир Путин ранее говорил, что в 2023 году Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области получили общее финансирование в объеме 1,077 трлн руб.

Замедление в строительстве и новые нацпроекты

Изменение инфраструктурных расходов региональных бюджетов в любую сторону не всегда можно трактовать однозначно позитивно или негативно, подчеркивается в обзоре Sherpa Group. «Повышение вложений регионального бюджета в отрасль, например, может означать меньшее участие Федерации или частных инвесторов в финансировании проектов. Снижение — наоборот, что отраслевым проектам помогают из других бюджетных и внебюджетных источников», — поясняют аналитики компании. Для более взвешенной оценки нужно анализировать ситуацию в строительной отрасли региона в целом, ориентируясь в том числе на динамику объема строительных работ, отмечают они.

Данные Росстата свидетельствуют о замедлении темпов роста в строительстве: объем строительных работ в регионах достиг в первом квартале 2,58 трлн руб. (без учета новых территорий), рост в сопоставимых ценах составил 3,5%. В первом квартале 2023 года показатель вырос на 10%. Причиной замедления, по мнению специалистов Sherpa Group, являются «завершение крупных инфраструктурных строек, меньшая активность региональных и муниципальных властей в ожидании новых планов и целей от федерального центра, инвестиционная пауза, вызванная высокой ключевой ставкой и в первую очередь затронувшая инфраструктурных и промышленных инвесторов».

Инфраструктурные расходы непосредственно из региональных бюджетов, как правило, невысоки, определяющие траты на инфраструктуру приходятся на федеральный бюджет, напоминает директор Института народнохозяйственного прогнозирования Александр Широв. Снижение региональных расходов может быть связано с происходящим переформированием расходов в рамках национальных проектов, поэтому «в принципе все может быть наверстано», считает он.

«В целом у правительства есть четкое понимание, что строительная отрасль дает импульс для развития экономики. Поэтому стоит ожидать активизации инфраструктурного строительства к концу года», — считает Бурмистров. К ограничивающим факторам он относит дефицит кадров, который усилится в связи с возможным ужесточением контроля органов власти за миграционной политикой после терактов в «Крокусе».

С 2025 года будут запущены новые национальные проекты, которые являются основным инструментом достижения национальных целей развития. В предварительный список для обсуждения пока вошли 19 проектов (сейчас нацпроектов 15), писал РБК. В опубликованном 7 мая указе президента о национальных целях упоминаются, в частности, нацпроекты «Инфраструктура для жизни» и «Эффективная транспортная система».

В 2024 году главными рисками для «разбалансировки» региональных бюджетов являются рост дефицита и увеличение госдолга, оценивали ранее аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА». Рост долговых обязательств, в частности, был обусловлен привлечением инфраструктурных бюджетных кредитов на проекты, важные для экономики и социальной сферы. Такие кредиты выдаются под 3% годовых на срок до 15 лет.

Путин, выступая 29 февраля с посланием Федеральному собранию, поручил списать регионам 2/3 задолженностей по бюджетным кредитам, за исключением инфраструктурных. Эта мера, по словам президента, позволит регионам сэкономить 200 млрд руб. ежегодно с 2025 по 2028 год. Эти средства должны быть направлены на поддержку инвестиций и инфраструктурных проектов. Пакет же инфраструктурных бюджетных кредитов со следующего года планируется наращивать не менее чем на 250 млрд руб. ежегодно. Хотя по ним списания не будет, средства, которые регионы возвращают в бюджет, будут снова направлять им для трат на инфраструктуру, пояснял Путин.