Борисов рассказал о подготовке энергоустановкеи для научной станции на Луне

Россия начала создание ядерной установки для лунной станции с Китаем

Планируется, что ядерная энергоустановка, которая будет вкладом России в совместный проект, будет доставлена и смонтирована на Луне в середине будущего десятилетия

Российские специалисты начали разработку ядерной энергетической установки для работы совместной с Китаем лунной базы, заявил «РИА Новости» глава Роскосмоса Юрий Борисов.

Ранее он сообщал, что страны предполагают доставить и смонтировать установку на поверхности Луны «где-то на рубеже 2033–2035 годов». С российской стороны уже практически решены все технологические задачи, необходимые для создания такой установки.

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