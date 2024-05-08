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Политика ,  
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Россия начала создание ядерной установки для лунной станции с Китаем

Борисов рассказал о подготовке энергоустановкеи для научной станции на Луне
Планируется, что ядерная энергоустановка, которая будет вкладом России в совместный проект, будет доставлена и смонтирована на Луне в середине будущего десятилетия

Российские специалисты начали разработку ядерной энергетической установки для работы совместной с Китаем лунной базы, заявил «РИА Новости» глава Роскосмоса Юрий Борисов.

Ранее он сообщал, что страны предполагают доставить и смонтировать установку на поверхности Луны «где-то на рубеже 2033–2035 годов». С российской стороны уже практически решены все технологические задачи, необходимые для создания такой установки.

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Мария Гусарова
Юрий Борисов Луна Китай
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