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Белоруссия заявила о желании Запада «вбить клин» между Москвой и Минском

Глава МИД Белоруссии Алейник: Запад хочет вбить клин между Москвой и Минском
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Запад хочет вбить клин в отношения России и Белоруссии, поскольку союз двух стран вызывает зависть, заявил глава белорусского МИДа Сергей Алейник в интервью «РИА Новости».

Алейник назвал союз России и Белоруссии уникальным. Он многофункционален и затрагивает практически все сферы деятельности государства и общества, большинство отраслей экономики, гуманитарные сферы, пояснил министр.

«Конечно, этот союз вызывает у некоторых зависть, некоторые к нему присматриваются, а некоторые прямо говорят, что хотели бы вбить клин в эти отношения и стратегически разорвать те союзнические отношения, которые выстроились между Белоруссией и Россией», — сказал он.

Министр напомнил, что похожие заявления ранее делал бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. Последний занимал свою должность, когда страну возглавлял Дональд Трамп.

В частности, Болтон призывал американского президента заявить российскому коллеге Владимиру Путину, что Москва должна «держаться подальше от Белоруссии». Минск и Вашингтон, по мнению Болтона, еще в 2019 году должны были начать диалог в сферах общих интересов.

Белорусские власти считают Россию стратегическим союзником. Российский МИД также называет соседнюю республику ближайшим союзником и стратегическим партнером Москвы. Россия и Белоруссия продолжают строить союз «и в горе, и в радости», как делали это и прежде, полагает Алейник.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко также обвинял Запад в попытках разрушить единство двух стран. Однако его, по мнению главы государства, удалось сохранить.

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Теги
Белоруссия Сергей Алейник союзничество Запад
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