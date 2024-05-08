В одном из районов Томской области ввели режим ЧС из-за паводков

В Чаинском районе Томской области с 7 мая введен режим ЧС муниципального характера из-за ситуации с паводками, сообщил в телеграм-канале глава региона Владимир Мазур.

Соответствующее решение принял глава района, пояснил губернатор. Режим будет действовать Подгорнском, Усть-Бакчарском и Чаинском сельских поселениях региона.

Как сообщил Мазур, за сутки голова ледохода на Оби прошла 51 километр и к утру 8 мая достигла села Назино в Александровском районе области. В результате в Чаинском районе усугубилась ситуация с паводком: вода затопила села Бундюр, Лесоучасток-Чая, Мостовая, Черемхово и Черемушки.

Эвакуировать жителей в пункты временного размещения не потребовалось, однако места, как и техника, для этого подготовлены, уточнил губернатор.

В начале апреля российские регионы столкнулись с паводками, наиболее масштабные наводнения накрыли Оренбургскую область. Среди пострадавших субъектов оказалась и Томская область.

Ситуация с паводками в регионе продолжает усугубляться: по состоянию на утро 8 мая уровень воды в Оби у отдельных сел продолжал расти, хотя снизился в отдельных местах, сообщила администрация Томской области.

Уровень воды в реке Чулым — притоке Оби — в районе села Зырянское повысился на 12 см, достигнув 497 см при опасной отметке 570 см. В районе села Батурино он поднялся на 5 см, составив 812 см при опасной отметке 885 см. Вода поднялась и в окрестностях села Тегульдет (на 1 см), где ее уровень достиг 540 см, на 80 см превысив опасные показатели.

Уровень воды в реке Чая — также притоке Оби, к утру 8 мая достигал 956 см при опасной отметке 700 см в районе села Подгорное. За сутки он вырос на 41 см.

В реке Томи близ Лагерного сада уровень воды вырос за сутки на 27 см, до 433 см. Опасной считается отметка в 890 см. У деревни Козюлино в Томском районе уровень воды повысился на 9 см — до 811 см при опасной отметке 980 см.