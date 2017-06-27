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Россия и США обменялись претензиями
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Россия и США обменялись претензиями
Газета № 110 (2607) (2706) Политика, 26 июн, 12:42
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Россия и США обменялись претензиями
Страны поспорили, кто хуже соблюдает договор о РСМД
У России нет намерения выходить из договора РСМД с США, сообщил РБК директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел России Михаил Ульянов
Фото: Владислав Шатило / РБК

«Намерения покинуть договор РСМД у России нет, хотя документ в принципе допускает возможность выхода из него, если под угрозу попадают высшие национальные интересы безопасности сторон. Такой ситуации сейчас нет, и мы исходим из того, что договор по-прежнему отвечает интересам нашей, европейской и международной безопасности», — заявил РБК Михаил Ульянов.

В субботу, 24 июня, издание Politico сообщило, что в администрации президента США рассматривается возможность выхода из договора о ракетах средней и малой дальности (РСМД). Несколько членов конгресса США направили в Белый дом предложение о выходе. На инициативу американских конгрессменов уже отреагировали их российские коллеги. Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил «РИА Новости», что возможный выход США из договора РСМД может спровоцировать новую гонку вооружений.

США критикуют Россию за несоблюдение договора. В феврале этого года газета The New York Times со ссылкой на источник в американской администрации сообщала, что российские военные развернули полностью боеспособное подразделение крылатых ракет наземного базирования класса «земля — земля», что, по данным источника, является нарушением договора.

«Обвинения в наш адрес носят голословный характер: никаких подтверждений и доказательств американцы не приводят, поэтому разговаривать на эту тему продуктивно не получается. США уходят от наших встречных претензий, которые носят конкретный характер и вполне обоснованны», — говорит Ульянов. По его словам, у российской стороны к американцам три претензии.

«Наиболее существенная и самая актуальная связана с размещением систем американской ПРО в Румынии, а в следующем году еще и в Польше. В системах используются пусковые установки МК-41, которые давно применяются только на военно-морских кораблях для запуска ракет, таких как «Томагавк». По условиям договора такого рода пусковые установки могут использоваться на море, но не должны перебазироваться на сушу. Это правило американцы нарушили», — говорит Ульянов.

Вторая претензия связана с ракетами-мишенями, которые по своим техническим характеристикам очень напоминают ракеты средней дальности. «Третья претензия касается ударных беспилотников, которые полностью попадают под определение ракет средней и малой дальности, содержащееся в договоре», — указал Ульянов.

Что запрещает договор

Договор РСМД был заключен в 1987 году. Он запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тыс. км.

Р​оссия и США не могут прийти к компромиссу по вопросам стратегической стабильности, так как представляют ее по-разному, отмечается в докладе, совместно подготовленном Российским советом по международным делам (РСМД) и американским Центром стратегических и международных исследований (есть в распоряжении РБК).

«Для США такая стабильность относится к ядерной «гонке вооружений», в то время как для России стратегическая стабильность больше ориентирована на паритет в военном потенциале, — говорится в докладе. — Грань между стратегическими и обычными вооружениями довольно тонкая, и оружие, которое Россия рассматривает как «стратегическое», США могут считать тактическим или обычным вооружением. К ним относятся системы противоракетной обороны, высокоточное обычное оружие, кибервозможности и космическое оружие».

Автор: Павел Кошкин
Теги: политика , ядерное оружие , ядерное разоружение
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