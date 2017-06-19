Депутатам помогут писать законы

Народные избранники борются за качество принимаемых документов

В Госдуме создаются две новые структуры, которые должны будут помочь повысить качество законопроектов, рассказал спикер Вячеслав Володин. Экспертный совет по законотворчеству будет оценивать уже внесенные инициативы, а новый отдел в правовом управлении поможет писать законы новичкам

Фото: Владислав Шатило / РБК

До конца весенней сессии при председателе Госдумы будет сформирован экспертный совет по законотворчеству, куда войдут представители деловых кругов, высших учебных заведений и сами депутаты, рассказал на брифинге для журналистов председатель нижней палаты Вячеслав Володин. «Туда войдут порядка 25 человек», — сказал он, добавив, что совет будет действовать на общественных началах и займется «экспертизой резонансных законопроектов».

Свои рекомендации эксперты будут готовить к уже внесенным в Думу депутатским инициативам, а также законопроектам правительства, Верховного суда, региональных парламентов. Помогать они будут «по самым различным вопросам — бюджетной, налоговой, тарифной политике, по вопросам гражданского права», отметил спикер.

Из депутатов в экспертный совет войдут первый вице-спикер Александр Жуков, глава бюджетного комитета Андрей Макаров, глава комитета по законодательству Павел Крашенинников, председатель комитета по природным ресурсам Николай Николаев (все от фракции «Единой России»), а также глава аграрного комитета Владимир Кашин (КПРФ) и глава комитета по экономполитике Сергей Жигарев (ЛДПР).

«Для повышения качества готовящихся депутатами законопроектов» в правовом управлении Госдумы к началу осенней сессии будет создан новый отдел по сопровождению законодательных инициатив, добавил спикер. Это управление дает заключения по вносимым законопроектам на предмет соответствия Конституции и регламенту Думы. Создаваемый отдел, по замыслу Володина, поможет депутатам, в том числе новичкам, написать качественные законы. Никакой обязательности в согласовании готовящихся документов с отделом быть не может, и он создается лишь для того, «чтобы расширить опции по оказанию помощи», указал спикер.

О необходимости повысить качество вносимых законопроектов Володин заявил еще в начале этого года. Он инициировал поправки в регламент, в том числе вводящие дополнительные ограничения для скандальных и спорных законопроектов. Они рекомендуют депутатам предварительно уведомлять свои фракции о вносимых законопроектах. Эти документы появились после того, как депутаты внесли целый ряд спорных инициатив, в том числе поправки в закон о полиции, разрешающие применение оружия в толпе, которые затем авторам пришлось отозвать. Критику фракционного руководства вызвал и законопроект единоросса Виталия Милонова о регистрации в соцсетях по паспорту.

В думской оппозиции пока радикального улучшения качества законопроектов не видят. Депутат Алексей Куринный (КПРФ) пока не заметил улучшения качества принимаемых законопроектов или поддержки со стороны Думы в их написании. «Обычно правовое управление в своих заключениях на инициативы оппозиционных депутатов пишут только, почему их нельзя принимать», — сказал он РБК. По мнению его коллеги по фракции Николая Коломейцева, эти предложения — «пиар, и ничего более».

Помощь правового отдела депутатам необходима, считает политолог Константин Калачев, потому что созыв действующей Госдумы обновился больше чем наполовину. Что же до совета, создание экспертной площадки для обсуждения законопроектов поспособствует повышению авторитета Госдумы, уверен он.