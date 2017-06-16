Не «Единая» в регионах

В партии власти рассказали о рисках конфликтов элит на предстоящих выборах

В «Единой России» опасаются, что внутриэлитные конфликты в ряде регионов могут сказаться на результатах партии во время осенних выборов, рассказали собеседники РБК в партии. Но единороссы везде рассчитывают получить первые места

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Сложные регионы

В единый день голосования 10 сентября 2017 года состоятся прямые губернаторские выборы в шестнадцати регионах, выборы шести законодательных собраний и одиннадцати городских дум. Наиболее конкурентные кампании на выборах в заксобрания и гордумы «Единая Россия» ожидает в Ярославле, Омске, Владивостоке, Сахалине и Северной Осетии, рассказал РБК секретарь генсовета партии власти Сергей Неверов и подтвердил другой единоросс. При этом партия рассчитывает получить первые места по итогам всех выборных кампаний, подчеркнул источник РБК в «Единой России».

Выборы в заксобрание Сахалинской области могут быть напряженными из-за судебного процесса по делу бывшего губернатора и члена «Единой России» Александра Хорошавина, рассказал источник, близкий к руководству партии власти. Хорошавин был задержан на своем рабочем месте в марте 2015 года, вскоре президент снял его с должности «в связи с утратой доверия». Экс-губернатора обвиняют по статье «Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере».

В «Единой России» рассчитывают, что список партии на выборах в заксобрание возглавит нынешний губернатор Олег Кожемяко, что положительно скажется на результатах, сказал РБК единоросс. В ближайшее время на Сахалин собирается вылететь Неверов, чтобы лично провести там совещание по выборам как в самом регионе, так и на близлежащих территориях. Об этом Неверов сообщил на заседании президиума генсовета 8 июня.

Непростая для единороссов ситуация может сложиться и на выборах в заксобрание Северной Осетии из-за давнего конфликта между руководством республики и влиятельным в республике двукратным олимпийским чемпионом по вольной борьбе Арсеном Фадзаевым, сказал​​ еще один источник в «Единой России». На прошлых выборах в заксобрание в 2012 году Фадзаев возглавил список «Патриотов России», которые набрали 26,5%, заняв второе место. Единороссы получили 46,2%, в то время как годом ранее, на выборах в Госдуму-2011, их результат составлял 67,9% голосов.

«По всей видимости, «Единая Россия» получит большинство (на нынешних выборах в заксобрание. — РБК), но борьба будет напряженной», — резюмировал собеседник в ЕР.

В остальных четырех субъектах, где пройдут выборы в региональные парламенты (Удмуртия, Краснодарский край, Пензенская и Саратовская области), в партии не ожидают каких-либо проблем, добавил источник РБК, близкий к руководству ЕР.

Губернаторскими выборами единороссы не занимаются, за них отвечает внутриполитический блок администрации президента, рассказал РБК источник, близкий к Кремлю, и подтвердил собеседник, близкий к руководству «Единой России». Фактически партия лишь предоставляет кандидатам в губернаторы бренд и площадку для выдвижения, поясняет единоросс. Руководство «Единой России» отвечает за выборы более низкого уровня — в заксобрания регионов и муниципальные образования, уточнил другой собеседник РБК в партии. Это обычная практика, когда губернаторские кампании курирует Кремль, а единороссы почти не имеют к ним отношения, сказал собеседник РБК, близкий к администрации президента. Но при этом внутриполитический блок Кремля всегда координировал выборы в заксобрания и гордумы, добавил он.

Сложные города

Что касается кампаний по выборам городских дум, то наиболее сложная ситуация складывается в Омске. «Внутриэлитные конфликты могут сказаться на результатах партии», — сказал РБК единоросс. В регионе, уточнил он, борются между собой группы влияния экс-губернатора Леонида Полежаева и депутата Госдумы, экс-мэра Омска Виктора Шрейдера. «По сути, нет единой команды», — посетовал собеседник РБК.

Ситуация осложняется еще и тем, что на последних выборах в Госдуму «Единая Россия» проиграла Омск коммунистам, заняв второе место. Это единственная региональная столица, где партия власти пришла второй, получив 27,95% голосов против 28,53% у КПРФ. Тем не менее, по словам источника, близкого к руководству партии, единороссы рассчитывают быть первыми по спискам, а также победить в одномандатных округах.

Конкурентные кампании единороссы ожидают также на выборах в гордумы Владивостока и Ярославля. Во Владивостоке «своих людей всюду заводит» арестованный в прошлом году за коррупцию мэр города Игорь Пушкарев, а также активно действуют люди экс-мэра Владимира Николаева, пояснил источник в «Единой России». «Они [люди Николаева] активно заявились на партийные праймериз, но почти все снялись. Однако вполне могут выдвинуться от других партий», — продолжает единоросс.

Николаев чувствует слабость губернатора Владимира Миклушевского и пользуется тем, что в городе фактически нет действующего мэра (и.о. главы Владивостока в апреле был назначен депутат заксобрания Константин Межонов), и поэтому «закусил удила, желая слишком многого», прокомментировал собеседник РБК, близкий к Кремлю. Но отчасти в сложившейся ситуации виноваты сами единороссы и губернатор, которые не противодействовали, а, наоборот, поддерживали выдвижение на выборах в Госдуму сестры Николаева Виктории, констатировал он.

Результат «Единой России» на выборах в думу Владивостока «будет хорошим», но в дальнейшем может встать вопрос ее управляемости из-за того, что [на выборах] пройдут представители разных групп влияния, рассуждает, в свою очередь, собеседник РБК в «Единой России».

Ярославль же в принципе сложный для партии власти город, продолжает единоросс. В 2012 году выборы мэра там выиграл независимый кандидат Евгений Урлашов, опередивший кандидата от партии власти Якова Якушева. В 2013 году Урлашов был задержан за получение и покушение на получение взятки, а в августе 2016-го — приговорен к 12,5 года лишения свободы.

В рамках подготовки к предстоящим выборам в Ярославль дважды за последнее время приезжали Неверов и замсекретаря генсовета Виктор Селиверстов, курирующий регионы. 20 июня в городе состоится партийный форум, посвященный проблемам НКО, который посетит лидер «Единой России» Дмитрий Медведев.

Собеседник, близкий к Кремлю, отметил, что возможные сложности единороссов на выборах в гордуму могут быть связаны с конфликтом между и.о. губернатора, «варягом» Дмитрием Мироновым и влиятельными ярославскими единороссами. Впрочем, по словам собеседника, близкого к руководству партии власти, рейтинг единороссов сейчас составляет порядка 36%, и «этого достаточно, чтобы победить».

Все вышеперечисленные регионы и муниципалитеты действительно являются проблемными для «Единой России», при этом большинство проблем носят исторический характер и в обозримой перспективе вряд ли разрешатся, считает политолог Виталий Иванов. Но первые места по итогам кампаний единороссы, скорее всего, получат везде, добавляет он. Исключением, возможно, станет Омск, где сильны позиции коммунистов, имеющих к тому же серьезного спонсора в лице местного предпринимателя Сергея Морева, заключил​​ эксперт.

В Омске у единороссов есть возможность опередить левых по спискам за счет того, что появился единый центр организации кампании, поддержки федерального руководства «Единой России» и того, что кандидаты от партии власти достаточно сильны, считает политолог Дмитрий Орлов.

В целом в большинстве сложных для единороссов территорий проблемы носят характер межэлитных противоречий, однако партия, скорее всего, получит по итогам выборов первые места. Если же конфликтность удастся снизить, то результат «Единой России» вырастет, уверен эксперт.