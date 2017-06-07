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Реновация стала более сносной
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Реновация стала более сносной
Газета № 097 (2594) (0706) 06 июн, 00:04
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Реновация стала более сносной
Депутаты учли большинство пожеланий противников законопроекта
В законопроекте о реновации прописали, каких конкретно домов коснется программа, когда жители смогут получить новое жилье и в каких случаях нельзя будет претендовать на денежную компенсацию
Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

В Госдуме подготовили ко второму чтению законопроект о реновации жилищного фонда в Москве. РБК ознакомился с проектом док​умента, его подлинность подтвердил глава комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев. Фактически, по его словам, депутаты написали новый закон. «Поступило 144 поправки [после первого чтения], и 90% учтены полностью или частично. Правительственные поправки учтены все, за исключением одной, из депутатских — большинство. Мы постарались максимально учесть то, что просили жители Москвы», — заявил депутат. Ко второму чтению текст законопроекта согласован и правовым управлением Госдумы, и администрацией президента.

Депутаты гарантировали право на суд, право выбора, право равнозначности и равноценности или денежной компенсации, подчеркнул Москвичев. Во вторник, 6 июня, документ поддержал комитет по транспорту и строительству, а на пленарном заседании 9 июня он будет рекомендован к принятию во втором чтении. После обсуждения в комитете в Госдуме состоятся парламентские слушания, на них позовут жителей пятиэтажек, говорил ранее спикер Вячеслав Володин.

О запуске программы реновации жилого фонда столицы было объявлено 21 февраля 2017 года на встрече мэра Москвы Сергея Собянина с президентом Владимиром Путиным. Первоначально в программу должны были включить 25 млн кв. м пятиэтажных хрущевок (почти 8 тыс. домов), где проживают 1,6 млн человек. На их месте планировалось построить 35,1 млн кв. м с учетом очередников, а объем необходимых инвестиций оценивался в 3,5 трлн руб. 2 мая мэрия Москвы опубликовала перечень домов под снос, где было только 4,5 тыс. строений. До 15 июня жители столицы голосуют в МФЦ и на портале «Активный гражданин», определяя судьбу своих домов.

Первый период индустриального домостроения

В новом варианте законопроекта прописано определение понятия «многоквартирные дома первого периода индустриального домостроения», в отношении которых будет действовать программа реновации. К ним относятся здания не выше девяти этажей, построенные по типовым проектам, разработанным в 1957–1968 годах, «с использованием типовых изделий стен и (или) перекрытий». Под реновацию также могут попасть дома, «аналогичные по конструктивным характеристикам», если их жители проголосуют за включение в программу.

Чтобы дом вошел в программу, за это должны проголосовать две трети собственников и социальных нанимателей, как и сообщали ранее депутаты. Кроме того, в законопроекте прописали, что голоса молчунов будут распределены пропорционально результатам проголосовавших. До последнего времени в мэрии утверждали, что всех непроголосовавших автоматически запишут «за», но 2 июня Сергей Собянин заявил о пропорциональном распределении их голосов. Для выхода же из программы потребуется более трети голосов. В документе оговаривается, что результаты голосования, состоявшегося до вступления в силу закона, позволят включить дом в программу.​

Первый договор мены может быть заключен не раньше чем через 90 дней после принятия решения о включении дома в программу реновации. Гражданам предложат на выбор равнозначное или равноценное жилье либо денежную компенсацию. Собственник, желающий получить вместо квартиры деньги, должен отправить соответствующее заявление в течение 30 дней с момента получения проекта договора о предоставлении ему равнозначного жилья. Если в квартире проживают несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, получить вместо квартир компенсацию нельзя. Кроме того, на нее не может рассчитывать собственник жилого помещения, на которое действует ограничение прав или обременение.

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Московские власти смогут обратиться в суд с требованием принудить жильца к переселению через 90 дней, после того как он получит «проект договора заказным письмом с уведомлением о вручении». В первой версии законопроекта власти могли обратиться в суд через 60 дней после направления договора собственнику. В документе также прописано, что он «не применяется к отношениям, возникающим в результате признания в установленном правительством Российской Федерации порядке многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», то есть дома, которые планируется расселить и снести как аварийные, не войдут в программу реновации.

С правом на суд

В законопроекте указано, что равнозначным считается жилье не меньшей площади и с не меньшим числом комнат, с улучшенной отделкой, расположенное в том же районе (за исключением Зеленограда и Новой Москвы). В договорах, которые будут заключать московские власти с жителями сносимых домов, должна быть указана вся информация о старом и предлагаемом помещении, сроки получения собственником новой жилплощади, перечень лиц, имеющих право на ней проживать. В версии законопроекта к первому чтению указывалось, что форму договора будут определять московские власти.

Из документа убрали пункт о невозможности обжаловать решение о выселении. Если собственник хочет переехать в квартиру большей площади, то сможет доплатить за нее, используя в том числе материнский капитал. В законопроекте также прописаны основные положения о деятельности фонда реновации. Само определение реновации в документе дано в версии правительства: «совокупность мероприятий» по предотвращению «формирования аварийного жилищного фонда», «устойчивому развитию» территорий, «комплексному обновлению среды проживания граждан».

Более четкое описание домов, которые могут входить в программу, внесет некоторую определенность, хотя это не настолько сильный механизм защиты интересов собственников, полагает партнер юридического бюро «Падва и Эпштейн» Павел Герасимов. Пропорциональная разбивка голосов также учитывает интересы жителей, считает юрист.

После принятия новой версии законопроекта массовые протесты против реновации будут стихать, отметил в разговоре с РБК первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. «Проблема конкретных домов будет решаться в рабочем порядке. Большинство конфликтных домов выбыло из списка на реновацию. Осталось лишь несколько десятков зданий, жители которых хотят выйти из программы. Голосование показывает, что люди хотели бы переселения», — заметил политолог.

Авторы: София Сарджвеладзе, Вера Холмогорова, Дмитрий Окрест
Теги: Госдума , законопроекты , депутаты , реновация , снос домов , пятиэтажки
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