Валиева и Трусова вошли в состав участников чемпионата России по прыжкам

Валиева накануне объявила о возвращении к соревнованиям, Трусова не участвовала в турнирах с сезона 2022/23. Соревнования пройдут в Москве 31 января — 1 февраля

Александра Трусова (Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press)

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала предварительный состав участников чемпионата страны по прыжкам, который пройдет 31 января — 1 февраля в Москве.

На турнире выступят отбывшая дисквалификацию за допинг Камила Валиева и родившая в августе сына Александра Трусова.

У женщин в число участниц вошли Алиса Двоеглазова, Дина Хуснутдинова, Софья Муравьева, Дарья Садкова и другие. У мужчин в предварительном списке Владислав Дикиджи, Марк Кондратюк, Евгений Семененко, Макар Игнатов, Глеб Лутфуллин и другие.

Также в список вошли шесть спортивных пар, в том числе Александра Бойкова / Дмитрий Козловский и Анастасия Мишина / Александр Галлямов.

Валиева 18 января объявила, что возвращается к соревнованиям. Помимо чемпионата по прыжкам, она планирует выступить на Кубке «Первого канала».

Трусова не выступала с сезона 2022/23.