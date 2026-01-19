 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Валиева и Трусова вошли в состав участников чемпионата России по прыжкам

Валиева накануне объявила о возвращении к соревнованиям, Трусова не участвовала в турнирах с сезона 2022/23. Соревнования пройдут в Москве 31 января — 1 февраля
Александра Трусова
Александра Трусова (Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press)

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала предварительный состав участников чемпионата страны по прыжкам, который пройдет 31 января — 1 февраля в Москве.

На турнире выступят отбывшая дисквалификацию за допинг Камила Валиева и родившая в августе сына Александра Трусова.

У женщин в число участниц вошли Алиса Двоеглазова, Дина Хуснутдинова, Софья Муравьева, Дарья Садкова и другие. У мужчин в предварительном списке Владислав Дикиджи, Марк Кондратюк, Евгений Семененко, Макар Игнатов, Глеб Лутфуллин и другие.

Также в список вошли шесть спортивных пар, в том числе Александра Бойкова / Дмитрий Козловский и Анастасия Мишина / Александр Галлямов.

Камила Валиева объявила о возвращении к соревнованиям
Спорт
Камила Валиева

Валиева 18 января объявила, что возвращается к соревнованиям. Помимо чемпионата по прыжкам, она планирует выступить на Кубке «Первого канала».

Трусова не выступала с сезона 2022/23.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Персоны
Анна Сатдинова
фигурное катание Александра Трусова (Игнатова) Камила Валиева
Камила Валиева фото
Камила Валиева
спортсменка, фигуристка
26 апреля 2006 года
