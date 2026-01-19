Валиева и Трусова вошли в состав участников чемпионата России по прыжкам
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала предварительный состав участников чемпионата страны по прыжкам, который пройдет 31 января — 1 февраля в Москве.
На турнире выступят отбывшая дисквалификацию за допинг Камила Валиева и родившая в августе сына Александра Трусова.
У женщин в число участниц вошли Алиса Двоеглазова, Дина Хуснутдинова, Софья Муравьева, Дарья Садкова и другие. У мужчин в предварительном списке Владислав Дикиджи, Марк Кондратюк, Евгений Семененко, Макар Игнатов, Глеб Лутфуллин и другие.
Также в список вошли шесть спортивных пар, в том числе Александра Бойкова / Дмитрий Козловский и Анастасия Мишина / Александр Галлямов.
Валиева 18 января объявила, что возвращается к соревнованиям. Помимо чемпионата по прыжкам, она планирует выступить на Кубке «Первого канала».
Трусова не выступала с сезона 2022/23.
