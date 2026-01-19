В московском метро начали тестировать первый беспилотный поезд

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

Столичные власти планируют к 2030 году запустить первую линию беспилотного метро. В рамках этого проекта на Большой кольцевой линии (БКЛ) начали тестировать поезд «Москва-2024», программное обеспечение для которого разработали столичные специалисты. Об этом мэр столицы Сергей Собянин доложил президенту России Владимиру Путину.

По словам столичного градоначальника, на первом этапе этот беспилотный состав будет проходить проверку без пассажиров — только с машинистом, который будет контролировать работу системы и обеспечивать безопасность. В частности, специалист будет наблюдать за работой автоведения поезда, которое отвечает за разгон, торможение, контроль скорости и точную остановку, а также тестировать автоматическое обнаружение людей и посторонних предметов на путях. В беспилотных поездах также внедрено машинное зрение для выявления аномалий и взаимодействия с диспетчерским центром в режиме реального времени.

В ближайшей перспективе система сможет автоматически формировать график движения поездов, а в 2027 году планируется запустить первые поездки беспилотного поезда уже с пассажирами.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что обкатка состава будет проводиться поэтапно, чтобы полностью убедиться в абсолютной безопасности технологии для пассажиров. «Состав «Москва-2024» на 97% состоит из российских комплектующих, — подчеркнул вице-мэр. — Планируем, что уже к концу 2026 года первый беспилотный поезд будет курсировать на линии в графике с другими составами и с учетом московских интервалов движения, пока также без пассажиров».

В свою очередь, доктор технических наук, член комиссии по пассажирским перевозкам и цифровой трансформации общественного совета при Минтрансе России Норайр Блудян добавил, что беспилотные технологии становятся катализатором мощной трансформации рынка труда, благодаря им появляются новые профессии и меняются требования к уже существующим. «В скором времени ожидается взрывной спрос на узкопрофильных специалистов: разработчиков, аналитиков данных, инженеров и техников по обслуживанию и ремонту оборудования, юристов по нормативному регулированию и многих других», — уточнил эксперт.

При этом, по словам Блудяна, внедрение беспилотных технологий в городской транспорт Москвы не окажет негативного влияния на кадровую ситуацию. «Уже очевидно, что эта инновация не заменит машинистов и водителей, а в ближайшей перспективе станет их эффективным помощником в организации движения, — заверил эксперт. — Спрос на машинистов метро и водителей трамваев в обозримом будущем не только не снизится, но и может вырасти благодаря масштабным планам московских властей по строительству новых станций метро и развитию трамвайной сети».